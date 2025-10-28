Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel del encuentro. C7

'Encuentro literario sobre mujeres viajeras en Lanzarote', en Arrecife

El evento está marcado para la tarde del miércoles 29 de octubre

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 28 de octubre 2025, 23:24

La Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife, será escenario, a partir de las 19.00 horas de este miércoles 29 del evento cultural 'Encuentro literario sobre mujeres viajeras en Lanzarote'.

Está organizada por Cultura Arrecife, que dirige la concejala Abigail González, y la editorial Itineraria. La cita girará en torno a las obras 'Eliza', de Myriam Ybot, y 'En camello por Lanzarote' ('On Camel Through Lanzarote'), de la viajera y escritora Olivia Stone.

Precisamente, Myriam Ibot junto al también autor lanzaroteño Pepe Betancort y la editora Alba Cantón serán protagonistas de «esta cita en la que se dialogará sobre la mirada femenina en los relatos de viaje y en la historia insular», señala Abigail González. Mare Cabrera será la encargada de moderar el acto.

Protagonistas

Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea (UAM), en Ciencias de la Información (UCM) y máster de Educación (CAP-UAM), Myriam Ybot (Madrid, 1965) reside en Lanzarote desde 1994. Desarrolla su carrera profesional como periodista en medios de comunicación, principalmente escritos, del ámbito insular, regional y nacional, en gabinetes de prensa y como voluntaria en organizaciones no gubernamentales. Ha publicado cuentos y relatos cortos en revistas y una recopilación de recetas tradicionales de Lanzarote. Eliza es su primera novela.

Olivia Stone (1856-1898) fue una viajera y escritora irlandesa. Escribió dos libros de viajes 'Noruega en junio' publicado en 1882, y 'Tenerife y sus seis satélites' publicado en 1887, basado en el viaje que hizo por las Islas Canarias en 1883 y 1884. Estaba casada con el abogado inglés y aficionado a la fotografía, John Harris Stone, que la acompañará en sus viajes. Las numerosas imágenes que tomó durante sus aventuras por Canarias inspiraron las ilustraciones que realizó a plumilla y que acompañan a esta obra.

Habrá un puesto con ejemplares a la venta.

