Encuentro de Fotografía y Artes Visuales Veintinueve Trece; a punto La décima edición tendrá su parte central del 10 al 15 de noviembre

CANARIAS7 Arrecife Martes, 4 de noviembre 2025, 13:22

Este martes, en El Almacén, se hizo la presentación de la décima edición del Encuentro de Fotografía y Artes Visuales Veintinueve Trece. Las actividades centrales tendrán lugar del 10 al 15 de noviembre, principalmente en espacios de Arrecife.

En el caso de los talleres, se prevé una amplia participación. Habrá charlas, debates, cine y citas lúdicas. El proyecto promueve el pensamiento crítico, la formación y la participación ciudadana; según Nico Melián, director del evento.

Diez años creando una cultura audiovisual en constante crecimiento y siempre con un objetivo «trabajar por y para Lanzarote», dijo Melián, quien reconoció en la presentación que esto no sería posible sin el apoyo de instituciones como el Cabildo, que a través de su Área de Cultura, apuesta por esta iniciativa.

Espíritu crítico

En este sentido, el consejero Jesús Machín destacó que esta décima edición consolida a Veintinueve Trece como una plataforma de reflexión que genera pensamiento crítico y diálogo desde la imagen. «El encuentro se ha convertido en un espacio de referencia para compartir miradas y fortalecer la escena cultural de la isla«, dijo. Machín subrayó, además, que »el valor de reunir a profesionales de distintas disciplinas para abordar cómo lo colectivo se manifiesta en nuestra forma de vivir, recordar y relacionarnos con el territorio«, y señaló que »la cultura es creación, pero también participación y encuentro. Lanzarote tiene mucho que aportar en ese debate«.

Por su parte, el teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, señaló que «estamos muy orgullosos de colaborar un año más con Veintinueve Trece, un encuentro que se ha consolidado como una de las grandes citas culturales de Canarias y que sitúa a nuestra ciudad como un espacio de reflexión y creación en torno a la imagen contemporánea«. Eugenio destacó además que «Veintinueve Trece es un encuentro que invita a pensar, a mirar nuestro territorio desde nuevas perspectivas y a entender la cultura como una herramienta para pensar y construir».

La responsable de Lanzarote Film Commission de SPEL-Turismo Lanzarote, Esther García, añadió que el sector audiovisual es estratégico para la isla y está dentro de la hoja de ruta impulsar las industrias culturales y creativas como Veintinueve Trece, «que contribuye a inspirar a otros creadores y es un escenario para atraer talento».

Programa

El programa de este año centra sus actividades principales entre el 10 y el 15 de noviembre. Contará con participantes nacionales e internacionales que impartirán talleres especializados y conferencias, además de los encuentros abiertos al público como la charla sobre Arquitectura social y cooperación ciudadana, con Itziar González Virós, sobre la la importancia del entorno relacional en nuestros barrios, paisajes culturales y territorios y cómo liderar su transformación desde la ciudadanía.

Dentro de la habitual colaboración con Tenique Cultural, colectivo organizador de La Muestra de Cine, se proyectará la película 'De dioses y hombres' y posterior debate con el filósofo y ensayista Santiago Alba Rico, quien reflexionará sobre las estructuras humanas colectivas.

La parte más lúdica del Encuentro se celebra el sábado día 15 de noviembre en la plaza de El Almacén, de mañana a noche. La Fiesta de la Fotografía está pensada para toda la familia con propuestas para niños y mayores. Talleres infantiles, fotografía minutera, cámara gigante, mercadillo de arte, visitas guiadas, charlas, mesas de debate y un encuentro de fotolibros, son algunas de las actividades previstas.

Muestras en marcha

Veintinueve Trece tiene además tres exposiciones, la de 'Fotoperiodismo: una visión colectiva de Lanzarote' en la Casa Amarilla; otra sobre 'La calle, espacio de resistencia', en la Plaza de El Almacén; y la recién inaugurada 'Solo un nombre (Debajo estoy yo)', de la fotógrafa Sheila R. Melhem en el Centro Socio-Cultural de La Vega.