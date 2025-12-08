Empieza a cobrar forma el saneamiento de Uga Las obras van en el plazo marcado, con patrocinio de Yaiza

Las obras para contar con nuevo saneamiento en Uga marchan a buen ritmo, al cumplirse mes y medio de ejecución, según el alcalde de Yaiza, Óscar Noda.

Se ejecuta la actuación gracias a un desembolso de 1,8 millones de euros. Deberá estar completada la actuación, a priori, en el tramo final del año venidero.

La UTE Horinsa - Excavaciones Tiagua es la contratista responsable de acometer el alcantarillado en un plazo de once meses, encomienda que prevé además la instalación de dos estaciones subterráneas de bombeo, tal y como lo informó el gobierno de Yaiza a vecinos y vecinas en un encuentro celebrado en mayo de este año.

La red de Uga quedará lista para engancharse a la red insular. Así, las aguas residuales serán impulsadas a la depuradora de la localidad de Puerto del Carmen, en el vecino municipio de Tías, proyecto a ejecutar por el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias.

Tras la culminación, los residentes de Uga no tendrán que realizar obras en el exterior de sus viviendas o comercios y sí trabajos para redireccionar las aguas residuales hasta un punto cercano a la fachada del inmueble donde se realizará el enganche a la red de alcantarillado local; según fuentes municipales.