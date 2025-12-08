Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras en marcha. CBL

Empieza a cobrar forma el saneamiento de Uga

Las obras van en el plazo marcado, con patrocinio de Yaiza

CANARIAS7

Yaiza

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:33

Comenta

Las obras para contar con nuevo saneamiento en Uga marchan a buen ritmo, al cumplirse mes y medio de ejecución, según el alcalde de Yaiza, Óscar Noda.

Se ejecuta la actuación gracias a un desembolso de 1,8 millones de euros. Deberá estar completada la actuación, a priori, en el tramo final del año venidero.

La UTE Horinsa - Excavaciones Tiagua es la contratista responsable de acometer el alcantarillado en un plazo de once meses, encomienda que prevé además la instalación de dos estaciones subterráneas de bombeo, tal y como lo informó el gobierno de Yaiza a vecinos y vecinas en un encuentro celebrado en mayo de este año.

La red de Uga quedará lista para engancharse a la red insular. Así, las aguas residuales serán impulsadas a la depuradora de la localidad de Puerto del Carmen, en el vecino municipio de Tías, proyecto a ejecutar por el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias.

Tras la culminación, los residentes de Uga no tendrán que realizar obras en el exterior de sus viviendas o comercios y sí trabajos para redireccionar las aguas residuales hasta un punto cercano a la fachada del inmueble donde se realizará el enganche a la red de alcantarillado local; según fuentes municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 «Falla la comunicación con los turistas: las piscinas naturales se están convirtiendo en trampas mortales»
  8. 8 La Aemet informa de la continuidad de un fenómeno habitual en Canarias
  9. 9 Cuando es imposible, es imposible
  10. 10 Esta alcantarilla es una pesadilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Empieza a cobrar forma el saneamiento de Uga

Empieza a cobrar forma el saneamiento de Uga