Elena Solís denuncia amenazas por la polémica del rally 'Islas de los volcanes' medio ambiente La consejera de Medio Ambiente aclara que su área no fue la única en dictar informe negativo sobre la prueba automovilística

La consejera de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote, Elena Solís, ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia por las «decenas de injurias y amenazas graves», que asegura haber recibido este fin de semana, a través de las redes sociales, con motivo de la no autorización del rally de tierra 'Islas de los Volcanes'.

La consejera ha emitido un comunicado en el que señala que la «lluvia de insultos, amenazas y descalificaciones» vertida sobre su persona «no es casual», sino que forma parte de una «campaña de señalamiento y desprestigio claramente orquestadas». Así, asevera que dicha campaña también ha sido denunciada por si «pudiera resultar un delito de incitación al odio».

Con esta, prosigue, se la ha querido señalar como la «única responsable» de la no autorización de 'Islas de los Volcanes', con «argumentos falsos, medias verdades y omisión de información clave para entender los sucesos que hicieron totalmente imposible autorizar dicha prueba».

Motivo por el que aclara lo siguiente:

«1. Medio Ambiente no fue el único área del Cabildo insular en dictar informe negativo sobre la prueba automovilística. También lo hizo por dos veces la oficina del Plan Insular de Ordenación Territorial, dependiente del área de Política Territorial que gestiona directamente la Presidencia del Cabildo. El primero de estos informes fue incluído el 23 de febrero. El segundo fue solicitado por presidencia el día 27 de abril e incluído el mismo día 28.

2. No existió en ningún momento una 'amenaza con romper el pacto' de Podemos al PSOE tal y como asegura un audio de WhatsApp que circuló por diferentes grupos y al que Coalición Canaria dio credibilidad difundiendo esa información en una nota de prensa. Eso es directamente un bulo y una difamación hacia mis compañeros y compañeras de Podemos, que se han visto señalados e insultados por algo que nunca hicieron.

3. El rally no fue cancelado por el Cabildo, pues no se puede cancelar lo que nunca tuvo autorización. Los organizadores conocieron el contenido del primer informe del Gobierno de Canarias el mismo día que entró ese documento al área de Medio Ambiente, el día 21 de abril, en una reunión en la que fuimos muy claros sobre la imposibilidad de celebrarse la prueba tal y como estaba planteada, ya que presentaba problemas en 6 de los 8 tramos. Si alguien dio falsas esperanzas a los promotores del evento, no fui yo ni nadie de mi equipo.

Dicho todo esto, lamento profundamente que el legítimo debate político y el muy democrático disenso de opiniones haya derivado en una caza de brujas y un apaleamiento verbal hacia mi persona. Estas actitudes no deberían tener cabida en una sociedad plural, civilizada y avanzada como es la sociedad en la que tenemos la suerte de convivir».

Por último, señala que el paso del activismo a la primera línea de la política institucional, lo dio para «intentar hacer lo correcto en cada momento, cumplir estrictamente las leyes y procedimientos que tienen como objeto la protección del medio natural, el territorio y la biodiversidad».

Culmina, enfatizando que la gestión medioambiental de la isla es una «tarea pendiente y deficiencia histórica» y que, «en la defensa de la única casa que tenemos hay que tomar decisiones impopulares».