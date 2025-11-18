Economía de los hogares mejora; pero la ciudadanía cree que vive peor

José Ramón Sánchez López Arrecife Martes, 18 de noviembre 2025, 23:15 Comenta Compartir

Los residentes de los siete municipios lanzaroteños son generosos a la hora de valorar la situación de los hogares. Nada menos que el 69% de la población da nota de buena o muy buena a este factor, según figura en el último estudio sobre cómo se vive en Lanzarote y La Graciosa a cargo del Centro de Datos del Cabildo; de modo que se da un valor por encima de la situación favorable que ya se observaba a finales del pasado ejercicio.

En el marco de investigación de campo efectuada en septiembre, basada en 700 entrevistas, con un nivel de confianza cifrado en el 95%; apenas uno de cada diez encuestados cree que vive a nivel doméstico en peor situación que en el desenlace de 2024.

Este panorama benévolo, no obstante, no tiene reflejo al tiempo de valorar cómo va la economía insular. En este caso, la nota de buena o muy buena se reduce al 40% de la población. Y como efecto, se considera que está en peor estado que hace un año. Con ello se explica que casi dos de cada tres entrevistados valorará el nivel de calidad de vida actual, en conjunto, por debajo de considerado doce meses antes.

En materia de calidad de vida en particular, apenas el 8% de la ciudadanía de los siete municipios cree que se ha mejorado.

La visión en negativo es muy probable que guarde vínculo con que el 51% de los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa estiman que los derechos laborales se respetan «poco o nada», se resume en el informe del Centro de Datos; donde se añade que se da esta situación crítica de manera preferente en el sector primario. Crucial para entender la situación, «un 44% indica que trabaja más horas de las habituales en su empleo».

Aspectos a resolver

En cuanto a los factores que se estiman como principales problemas para alterar la convivencia e influir en la calidad de vida en general, la vivienda, por la escasez y por los altos precios de los inmuebles en venta o en alquiler, es la principal tara. Así se opina por nada menos que el 56% de la población en general.

A distancia, las otras dos problemáticas en conjunto son la inmigración (30%) y la sanidad (13%); de manera que taras en apariencia conflictivas, como el agua y escasez o la saturación del tráfico o del territorio, quedan en un plano de rango secundario.

Importante señalar que «la población estima que el número de inmigrantes excesivo o elevado», en el contexto de los siete ámbito municipales, dice el informe, si bien acotándose que «no obstante, casi la mitad de la población (48%) percibe la inmigración como algo positivo». Abundan quienes dicen que la convivencia es buena o muy buena.