MRT duda del plan de asfaltado de Tinajo

El plan de asfaltado que ejecuta estos días el Consistorio de Tinajo se está haciendo con poca planificación, según Movimiento Renovador de Tinajo (MRT).

«Muchas de las principales calles se están dejando a medias, sin aplicar ningún tipo de criterio ni informando previamente a los vecinos afectados», se dice por Antonio Morales, portavoz en el Ayuntamiento.

MRT también advierte de que «nuevamente el Ayuntamiento vuelve a asfaltar unos meses antes de las próximas elecciones, cuando hay vías en el municipio que están en pésimas condiciones desde hace años pero no existe un plan de reasfalto que se ejecute durante todo el año». En este sentido, Antonio Morales denuncia que el alcalde y su grupo de gobierno no estén «priorizando en estas cuestiones para las que los vecinos pagan religiosamente sus impuestos, pero sí derrochando en otros aspectos que no son tan necesarios».