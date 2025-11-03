Distribución de agua potable de la Línea Centro; casi 5,29 millones de euros

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:26 Comenta Compartir

Ya es oficial la decisión. El Cabildo ha adjudicado las obras de distribución de agua potable de la Línea Centro, por cerca de 5,29 millones de euros, según anuncio de la tarde de este lunes, tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno. El proyecto permitirá acciones en los municipios de Teguise y San Bartolomé, en consonancia con que la propuesta de adjudicación se ha dividido las obras en dos lotes.

El primero, enmarcado en el municipio de Teguise, ha sido adjudicado a la propuesta abanderada por las firmas Hormiconsa Canarias e Inesco, por un importe de algo más de 1,36 millones de euros. Se tiene previsto que la ejecución de los trabajos cuaje en un tope de nueve meses.

El segundo lote se ha decidido que corra a cargo de las empresas Hormigones Insulares y Lanzagrava, en asociación con Transportes y Excavaciones Tiagua, todas ellas entidades con experiencia en el sector en suelo insular. Esta actuación, centrada en pagos de San Bartolomé, deberá hacerse por algo menos de 3,94 millones de euros. Y siendo más desembolso que en el primer caso, también es mayor el tiempo de acción, que está en año y medio.

Las adjudicaciones son el fruto del proceso dado a conocer a finales de la pasada primavera. Por entonces se anunció que se contaba para las actuaciones con un presupuesto que rebasaba la cota de los 6 millones de euros.

Ejecución por fases

«Es una obra muy ambiciosa que mejorará, junto a la Línea Norte, la red insular de Lanzarote y supondrá un antes y un después en la situación del abastecimiento en la isla. Se trata de un nuevo ramal que partirá del depósito de Montaña Mina y finalizará en la conexión de los ramales de Tinajo-Tao-Famara, ejecutándose en distintas fases por los municipios de Teguise y San Bartolomé», según el consejero de Aguas, Domingo Cejas, tras conocerse el acuerdo.

Añadió el presidente insular, Oswaldo Betancort, que «seguimos avanzando en la mejora de las infraestructuras de abastecimiento insulares, incrementando la eficiencia, fiabilidad y capacidad de la red de agua potable en zonas estratégicas de la isla. Estamos empeñados en reducir pérdidas, optimizar el rendimiento hidráulico y reforzar el servicio a hogares, explotaciones agrícolas y empresas locales».

Para la consejera insular de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, presente también en el Consejo de Gobierno, por ser vicepresidenta, «la inversión hidráulica es un objetivo preferente para este gobierno insular a la hora de canalizar las partidas económicas del Fondo de Desarrollo de Canarias».