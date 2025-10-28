Denunciados dos agentes locales por incautar material de la Policía Portuaria

José Ramón Sánchez López Arrecife Martes, 28 de octubre 2025, 23:24 Comenta Compartir

El pasado jueves se registró un nuevo capítulo en el marco del conflicto que desde hace meses viene siendo común en Arrecife entre la Policía Local y la Policía Portuaria. El enfrentamiento entre funcionarios públicos aconteció en horario matinal, según denuncia sobre los hechos registrada en dependencias de la Policía Nacional, ya entrada la tarde, quedando constancia en el atestado oficial 7595/25; por la supuesta incautación indebida de material de trabajo.

La confrontación tuvo lugar a partir de la presencia de dos agentes motorizados de la Policía Local en el muelle de cruceros, para un control de los taxis presentes en la zona. Los funcionarios municipales fueron requeridos por un funcionario de la Policía Portuaria, quien advirtió de que precisaban de autorización para operar, por cuestión de competencias. Y con advertencia de que se redactaría un oportuno informe.

En réplica, los funcionarios locales le reclaman al agente portuario la entrega inmediata de la defensa extensible, para su confiscación, reza en el documento registrado en la comisaría, por considerarse ilegal. Al negarse el poseedor del material de servicio a la entrega, la representación de la Policía Local hizo llamar a un coche de patrulla con compartimento para arrestados, dado que se contemplaba el arresto del miembro de la Policía Portuaria, por un caso de presunta desobediencia.

Agentes de la Guardia Civil

El funcionario presente para cuidar del sistema de seguridad y vigilancia del crucero atracado dio aviso de la situación delicada al jefe de servicio; quien a su vez hizo traslado del incidente a la Guardia Civil, que en la zona portuaria de Arrecife cuenta con un equipo especializado en materia de fiscalidad y control de fronteras. Fruto del aviso, hasta el lugar de los hechos se desplazó un equipo del Instituto Armado.

Ante los agentes de la Guardia Civil, que mediaron el enfrentamiento, evitándose con ello que se consumara la detención, el funcionario portuario entregó el material de servicio para el que ha recibido la formación oportuna, quedando el mismo en posesión de los agentes capitalinos, según se desprende de la denuncia que cursó la Policía Nacional.

Cabe recordar que han sido más de una decena de encontronazos los registrados desde mediados del pasado año, entre Policía Local y Policía Portuaria. Principalmente constan denuncias por el uso de las luces azules en los vehículos de patrulla estando de servicio, en Naos, muelle deportivo y alrededores, como ha informado CANARIAS7. Constan contactos a nivel político para lograr un labor coordinada de los cuerpos, sin éxito.