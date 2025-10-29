Danza en seis municipios lanzaroteños

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Con una representación acorde a la cita, en la mañana de este miércoles se presentó en sociedad, en la Casa de la Cultura de Arrecife, la edición de 2025 del Festival de Danza Traslación, una cita ya consolidada en el calendario cultural de Lanzarote. Este año se celebra del 29 de octubre al 9 de noviembre.

El festival recorrerá los municipios de Arrecife, Haría, Teguise, Tías, Yaiza y San Bartolomé, quedando Tinajo al margen. Hay previstas actividades en La Graciosa. Y también se llegará Fuerteventura. Hay previstas una treintena de propuestas artísticas en espacios públicos, naturales y patrimoniales.

La dirección del evento corre a cargo de Acerina H. Toledo, quien en la presentación animó a la ciudadanía a ser partícipe de las propuestas programadas.

Valoraciones

«El Festival Traslación convierte a Lanzarote en un escenario vivo para la danza contemporánea, celebrando el arte del movimiento en espacios no convencionales y estableciendo un diálogo constante entre la creación y el paisaje. Esta muestra de danza contemporáneae improvisación nos trae de nuevo una experiencia única, llevando la danza a lugares inesperados y demostrando que arte y paisaje se fusionan en algo único en nuestra isla», según Jesús Machín Tavío, consejero cabildicio.

«El Festival Traslación es un ejemplo de cómo a través de los patrocinios de eventos culturales podemos generar oportunidades reales de empleo, pues a través de su Plan Anual de Formación ofrece capacitación específica a jóvenes interesados en desarrollarsu carrera profesional en la danza, además de que impulsa el talento emergente gracias a un programa de becas en Lanzarote y Fuerteventura», añadió el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto.

Patrocinios

El Festival de Danza Traslación es un evento producido y organizado por gestiónART-e y El Jablero Cía. Danza, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, el ICDC y el Cabildo de Lanzarote, a través de su Área de Cultura y del Área de Bienestar Social e Inclusión, así como del INAEM del Ministerio de Cultura junto a Red Acieloabierto. Cuenta también con la participación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote; y de los ayuntamientos.

Tambien hay colaboración de Cerelan, CICAR, Hotel Miramar, Salinas de Janubio, Tropibatt, Líneas Romero y Viajes Insular.