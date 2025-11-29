Cuidado de las playas de Costa Teguise; contrato en suspenso Un recurso deja sin efecto la adjudicación dada a conocer en agosto

José Ramón Sánchez López Teguise Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:53 Comenta Compartir

Un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha obligado a Consistorio de Teguise a paralizar el contrato destinado a ceder a un tercero el cuidado y mantenimiento de las playas de Costa Teguise. Se deja sin efecto, en consecuencia, la adjudicación determinada en el mes de agosto.

Por parte municipal se había decidido que el acuerdo se rubricara con Lumar Mantenimiento, para en un periodo de cinco meses ejecutar labores de pintado de muros y espacios anexos, así como arreglos a nivel de fontanería, entre otros aspectos. Se escogió lesionando presuntamente los intereses de Herma Multiservice, entidad que recurrió.

En virtud de los acontecimientos, desde el Ayuntamiento se ha optado por retroceder buena parte de las actuaciones, para así permitir a la mercantil recurrente la tramitación de documentos. Así las cosas, es probable que haya que esperar hasta el primer trimestre de 2026 para cerrar la adjudicación y permitir el contrato.

De salida se marcó un presupuesto en favor de la iniciativa de poco más de 287.000 euros.

Temas

Playas

Teguise

Contratos

Infraestructuras