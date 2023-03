«Cuento con un equipo para sacar adelante los proyectos»

35 años, con experiencia como consejero cabildicio, tanto de gobierno, como en la oposición. Aspira a ser presidente. Ve lejos retos como parlamentario o en la política municipal.

– ¿Qué aspiraciones tiene?

– Pasamos de 3 consejeros en 2015, siendo la cuarta fuerza; a 4 en 2019. Esa mejoría se hizo notar por el auge de las políticas del Partido Popular, por la presencia de un nuevo modelo político que elimina y corta de raíz lo que nos tenían acostumbrado Coalición Canaria y PSOE. Ahora, en un contexto muy diferente, aspiramos a doblar el número de consejeros en el Cabildo y conseguir una mayoría holgada.

– ¿Y qué ofrece, qué propone?

– Tenemos una carencia sistemática en numerosos aspectos de la vida lanzaroteña, como en planificación del territorio, inexistente; o una situación crítica que a mi parecer es de lo más sangrante que viven las dos islas, la carencia de plazas sociosanitarias. La primera medida que tomaré como presidente será la eliminación de la tasa al combustible. Lanzarote carece unas políticas serias que no garanticen únicamente el presente, sino que contemplen un futuro de estabilidad y de progreso para todos. Porque eso no será bueno para el PP, sino que será lo más positivo para los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa.

–Pues va a precisar de 15.000 votos y parte de 6.688 en 2019.

– Hasta que la presidenta María Dolores Corujo tomó la decisión de cesar a los consejeros del PP, en un acto de venganza pese a reconocer el trabajo que estábamos realizando, demostramos que ejercíamos una política seria, con proyectos y medidas que mejoraban la situación de los lanzaroteños. Estamos convencidos de que mejoraremos los resultados, en junio Lanzarote y La Graciosa tendrán el primer presidente del Partido Popular de la historia.

– Ha sido gobierno y oposición.

– El balance es positivo en ambos bandos. En gobierno demostramos de lo que es capaz el Partido Popular. Tuve la oportunidad de ostentar Obras Públicas y acometimos innumerables obras y mejoras de las carreteras e infraestructuras de la isla. Obras, que, hay que decirlo, ahora se tratan de adjudicar otros partidos políticos, cuando fui yo el que inició la mayoría de esos proyectos, como la carretera de Nazaret, que llevaba años abandonada; la rotonda de Mácher; o la obra de la entrada a Arrecife por Altavista. Hemos sido gobierno desde junio de 2019 hasta noviembre de 2021 cuando Corujo nos expulsa por venganza, tras el cese de los concejales desleales del PSOE en Arrecife. Mis compañeros Kiko Aparicio, Nerea Santana, Ángel Vázquez y Pancho Hernández demostraron tener el talante y la decencia suficiente para ostentar los cargos de gobierno en el Cabildo. Lo hicieron, además, con la llegada de la pandemia, estando al pie del cañón y al servicio del ciudadano durante las 24 horas del día.

– ¿Qué resalta de su programa?

– Evidentemente hay un antes y un después desde noviembre de 2021 donde hasta la fecha en el Cabildo; por un lado siguen vivienda de las rentas de la gestión del PP en las áreas que gestionábamos y, por otro lado, la parálisis sin precedentes en la primera institución insular donde los principales retos se han quedado aparcados. Carretera de Nazaret, carretera de El Peñón, carretera de Tabayesco, cambio de farolas de la autovía de Playa Honda, desdoblamiento de entrada hacia Arrecife desde Tahíche, rotonda inacabada de Uga, campo de fútbol de Costa Teguise, al igual que el Centro Cívico o el campo de fútbol de Playa Blanca, han sido parte del trabajo que realice como consejero de Obras Públicas; por lo que me presento con el aval del trabajo bien hecho y estoy orgulloso del trabajo que hicimos los 4 consejeros electos, más el consejero no electo, en los primeros años de mandato.

– Pero bien puede repetir de vicepresidente o en la oposición.

– Lo que está claro es que la encuesta final será el 28 de mayo, y los ciudadanos serán los que pongan a los políticos en la bancada de gobierno o en la oposición. Por supuesto que asumiré cualquiera sea el rol, nunca me iría si estuviese en oposición, como no lo he hecho estos últimos dos años en los que he trabajado con innumerables dificultades para tratar de solucionar las deficiencias de la isla. No obstante, repito, estoy convencido de que conseguiremos unos buenos resultados y que Lanzarote y La Graciosa tendrán un presidente del Partido Popular. No tengo la menor duda.

– ¿Con qué equipo cuenta?

– Con hombres y mujeres capaces de sacar adelante los principales proyectos. Gente trabajadora, comprometida con el partido y con la idea de cambiar el rumbo de la política. Conformaremos un equipo unido, con la combinación de juventud y experiencia, con el objetivo de ganar las elecciones.

– Se intuyen pactos. ¿Con quién? ¿Con qué condiciones?

– Soy claro, me presento para ganar las elecciones. Ahora bien, esto es democracia. Y el Partido Popular siempre ha estado a la altura de las circunstancias para formar gobierno. Lo que sí le digo, el actual Partido Socialista ha demostrado que prioriza sus intereses partidistas a la hora de colocar a ciertas personas en ciertos puestos sobre el interés de la ciudadanía.

– ¿Cómo influirá Vox?

– Es momento de elegir avanzar y, siendo realistas, la alternativa real es el Partido Popular. Apelo a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa a utilizar el voto útil. Es momento del Partido Popular, del cambio político de la isla y de otra manera de hacer política. Somos la única alternativa viable al desastre al que nos ha abocado el PSOE.