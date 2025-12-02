Cuatro voces del arte canario analizan los retos de la creación contemporánea Las sesiones tendrán lugar en El Almacén

CANARIAS7 Arrecife Martes, 2 de diciembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

Cultura del Cabildo ha organizado para miércoles y jueves, a las 19.00 horas en mabas fechas, el encuentro 'Creación desde Canarias: Retos y Perspectivas', en la Sala Cine Buñuel de El Almacén, con entrada libre hasta completar aforo, con cuatro protagonistas.

La gestora cultural Nira Cabrera guiará las conversaciones y moderará las mesas redondas. Participan los artistas Will Encarnación, María Betancor Ravelo, Ione Domínguez y Darío Machín, cuyas trayectorias representan distintas miradas sobre la creación contemporánea en las islas.

Se busca, con apoyo del proyecto Tertulia y Arte, generar un espacio de reflexión sobre los desafíos del arte en Canarias.

Protagonistas

Will Encarnación (Azua, 1992) es pintor y educador dominico-canario. Su obra explora el cuerpo humano, la identidad, la raza y la inmigración a través de técnicas como empastes, aguadas y veladuras.

María Betancor Ravelo (Fuerteventura, 2000), es escultora y artista visual. Graduada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y con un Máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia. Su práctica reflexiona sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza a través de la escultura, obra gráfica e ilustración.

Ione Domínguez (Tenerife, 1991) es muralista y artista urbano multidisciplinar. Formado en la Escuela de Arte Fernando Estévez y en la Universidad de La Laguna, su trabajo dialoga entre la cultura canaria y latinoamericana con una estética simbólica influida por el graffiti, el muralismo y el arte naíf.

Darío Machín (Lanzarote ,1996) estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y cursó posteriormente un Máster en Producción Artística. Su investigación artística se centra en los espacios habitados, el paisaje y la memoria emocional mediante instalaciones, textiles y obra gráfica.