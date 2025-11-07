Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ejemplar felino en La Graciosa. C7

Controlar los gatos, asignatura pendiente aún en La Graciosa

Los residentes en la Octava Isla recogen firmas para pedir la toma de medidas

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Teguise

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:36

Residentes de La Graciosa han puesto en marcha una campaña, recogiendo firmas, a bien de que las administraciones tomen medidas efectivas que sirvan para establecer un control ordenado de la amplia colonia de gatos que existe en la Octava Isla.

La nueva campaña figura en https://c.org/RQcgh5MyTW; en el marco de change.org. En ella se advierte de que «muchos gatos viven en la calle sin ser esterilizados, sin control sanitario, y sin permisos para ser alimentados de manera apropiada». Como consecuencia, se compromete el bienestar de la colonia felina.

Y como agravante añadido, la situación generada representa «una amenaza para las aves locales y una molestia para los vecinos», según los fundamentos incluidos en la petición vecinal.

«Con un enfoque ético y respetuoso, solicitamos al Ayuntamiento de Teguise que implemente un plan de gestión sostenible para las colonias felinas de nuestra isla», se añade. Esterilizar de modo masivo o crear un refugio controlado, dentro siempre de territorio graciosero, son dos alternativas a propuesta vecinal.

La campaña va en este fin de semana camino de sumar sus primeras 300 firmas verificadas.

