Consume Lanzarote, en su segunda edición, cuenta ya con 175 negocios

A partir del próximo miércoles, primera fecha de marzo, se iniciará el proceso de venta al público de las tarjetas de la segunda edición de Consume Lanzarote, campaña institucional de apoyo al comercio local, con el respaldo de Felapyme. Ya hay 175 negocios adheridos, principalmente de Arrecife, pero también de los seis municipios restantes; si bien se espera que la nómina crezca durante las semanas venideras.

Como aconteciera en la primera edición de la campaña, a comienzos de 2022, cada tarjeta se venderá al precio de 30 euros, con la particularidad de que el usuario contará con otros 30 euros de regalo. Para permitir que haya una amplia cobertura poblacional de la iniciativa, se ha limitado a seis tarjetas el tope por comprador.

Las tarjetas funcionarán como monedero, según se advierte en la web oficial de la campaña (www.consumelanzarote.es). Se podrán canjear en todos los establecimientos adheridos que no hayan alcanzado su límite de canje. Y en ningún caso se devolverá dinero en efectivo, ni en la compra ni en la devolución del producto. Una vez adquiridas las tarjetas no podrán ser devueltas y en ningún caso serán transmisibles entre usuarios. En el caso de no gastar la tarjeta antes del fin de la campaña perderá su validez y no será reembolsable.

Hay que tener en cuenta que hasta el 31 de mayo será factible hacer compras con las tarjetas adquiridas, en los establecimientos que aún estén entonces con el cupo de ventas sin completar.

Trámites para el alta

Desde finales de enero está abierto el plazo para que los comercios se den de alta. En los primeros días hubo un registro notable, principalmente de establecimientos partícipes de la primera edición; hasta el punto de que se llegó a centenar de inscripciones al estreno de este mes. Hasta el último día de abril se contempla que podrán ser factibles nuevas inscripciones. Para las mismas hay una guía en la web oficial, así como el documento necesario para recibir el alta en la campaña, bajo supervisión del Área de Comercio del Cabildo.

La relación de comercios figura en la web, con la particularidad de que e puede consultar por municipios; así como por secciones. En este segundo particular se han establecido más de una decenas de opciones (Alimentación; Electrónica, informática y telefonía; Hogar, decoración y bricolaje; Jugueterías y artículos de fiesta; Librerías y papelerías; Moda, deporte y complementos; Salud, estética y bienestar; Cafeterías y restaurantes; Panaderías, heladerías y pastelerías; Mascotas, flores y plantas; Ferretería; Joyería y relojería; Servicios).