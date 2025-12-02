El Consorcio del Agua tendrá 6,19 millones de euros en 2026

CANARIAS7 Arrecife Martes, 2 de diciembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

El Consorcio Insular del Agua (Cabildo y siete consistorios) aprobó este martes en asamblea el presupuesto de 2026, por valor de casi 6,19 millones de euros. Cerca de la mitad de la suma está previsto que sirva para que se concreten inversiones reales.

«Con las inversiones que tenemos previstas conseguiremos mejorar la fiabilidad del abastecimiento, reducir pérdidas en la red, avanzar en la depuración y modernizar infraestructuras», indicó el presidente insular, Oswaldo Betancort.

Se actuará en la red de saneamiento, con acciones en emisarios y estaciones depuradoras; y a nivel de las canalizaciones del agua de abasto. Y se realizará un sondeo en el acuífero de Timanfaya, a bien de seguir trabajando en el plan destinado a que se pueda aprovechar el agua de lluvia que se filtra al subsuelo.

Nueve trabajadores

Además, se dio cuenta de la aprobación del Plan Extraordinario de Actuaciones y Garantías del ciclo integral del Agua en Lanzarote y La Graciosa (PEAGUA). Se contratará a nueve trabajadores, hasta al menos 2028, para desarrollar actuaciones por la declaración de emergencia hídrica.

El Consorcio del Agua contratará de forma temporal a un ingeniero industrial, tres ingenieros técnicos, un técnico de la Administración General (abogado o economista), dos vigilantes de campo, un administrativo y un auxiliar administrativo.