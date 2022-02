CC considera «colonialista» la actuación estatal con respecto al CATE

El secretario de organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, componente del gobierno local de Arrecife, tildó este miércoles de «colonialista» la actuación del martes en Consejo de Ministros para la aprobación del Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) en Arrecife

Toledo reprocha en un comunicado en especial al PSOE, fuerza a la que acusa de «seguir cometiendo los mismos errores que cometió en el campamento de Arguineguín, así como, en los macrocentros de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna». En este sentido, critica la «política de hechos consumados de un PSOE que primero levanta unas carpas que, en ningún caso cumplen con unos requisitos mínimos para la acogida de personas, y después aprueba la declaración de obra de interés general para impedir su desmantelamiento».

David Toledo ha anunciado este miércoles que su partido preparan una «ofensiva» que va desde la petición de comparecencias urgentes del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien autorizó el campamento en Arrecife. Y se pedirá que «se depuren responsabilidades en el resto de administraciones que han permitido que Arrecife acoja uno más de los campamentos de la vergüenza con los que el PSOE pretende dar respuesta a una emergencia humanitaria».

En este contexto, «exigiremos la dimisión de todos los que han participado en una decisión que se ha tomado de espaldas a los vecinos y vecinas de Arrecife, ya que no merecen seguir ni un minuto más en sus puestos tanto aquellos que han participado en esta decisión como aquellos que los han permitido».

Asimismo, Toledo está en contra de que el Estado «haya autorizado este campamento amparándose en un Real Decreto aprobado durante los primeros meses de la pandemia para imponer unilateralmente su decisión de instalar el centro en la Isla, con la complicidad y el silencio del presidente de Canarias, la presidenta del Cabildo de Lanzarote y los senadores y diputados socialistas canarios».

Además, el portavoz de CC califica de «indecente» la política migratoria del PSOE que sigue empeñado en «dar la espalda a una realidad que se cobró la vida de 4.404 personas en 2021 y que ha costado la vida de otras 18 personas y un bebé de 2 años precisamente frente a las costas de Lanzarote hace unos días». Asimismo, critica que después de más de dos años de crisis migratoria «hayan sido incapaces de planificar unos recursos para dar una atención digna a las personas que cada día llegan en condiciones infrahumanas a las Islas, en particular, a Lanzarote, que se ha visto desbordada desde un primer momento, no solo por la llegada de embarcaciones sino por la acogida de menores no acompañados».