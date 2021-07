Condenados a patinar entre cuatro tablas mal puestas

Los aficionados al deporte del skate tienen muy mala suerte de vivir en Arrecife, ya que la única instalación con la que cuentan para practicar este deporte -cada día con más adeptos y cada vez más jóvenes-, se encuentra en un estado verdaderamente lamentable, para ser la única instalación de este tipo que existe en la capital de la isla. Se trata de un saketpark o parque de patinaje que se inauguró hace ya unos quince años y los distintos gobernantes que han pasado por el Ayuntamiento o del Cabildo no se han esmerado mucho en mantenerlo en condiciones, antes al contrario, ni si quiera se han preocupado de conservar su estado en unas mínimas condiciones de uso.

Las rampas están en su mayor parte levantadas, con las tachas y tornillos salidos, hay agujeros por todas partes, en algunos casos auténticos socavones que hacen muy difícil su uso y donde caerse y no hacerse daño parece algo milagroso. Por no haber, no hay ni focos, se los han llevado y en cuanto oscurece ya es imposible seguir practicando. «Desde que se abrió, apenas se le ha dado un par de lavados de cara, una mano de pintura y poco más, y siempre porque coincidía que iba a celebrarse algún campeonato importante», explican varios jóvenes aficionados. «La última vez que se hizo algo para mejorarlo fue en el año 2014, pero apenas se pintó y se ajustaron algunas rampas sueltas, y desde entonces no se ha hecho nada, ni un mínimo mantenimiento, al menos para dar apariencia de que realmente se apoya la práctica del deporte entre los jóvenes», explica un conocido skater de la isla.

La pista se encuentra en una magnífica zona, a muy pocos metros de la playa de El Reducto, y con un poco de voluntad podría ser un lugar fantástico para la práctica de este deporte. Los aficionados se preguntan porqué una ciudad como Arrecife no cuenta con un espacio similar al que existe en otras capitales como Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, y en otros municipios de Gran Canaria o Tenerife donde proliferan este tipo de instalaciones y son cada vez mejores.

En el caso de Arrecife existe afición suficiente para justificar que se dote a la capital de esta instalación, con varios centenares de skaters residentes solo en el municipio, sin contar los del resto de la isla, o los visitantes.

Los jóvenes que denuncia esta situación y que prácticamente cada tarde siguen acudiendo a esta pista, porque no tienen otro sitio donde ir, se sienten realmente abandonados y explican que «el skate es ya un deporte olímpico, que en Canarias y en Lanzarote hay grandes patinadores y que es muy triste que cuando se habla de apoyo al deporte, todo el dinero vaya a eventos como el Ironman -que está muy bien y tiene que seguir siendo un referente-, pero eso no significa que haya que dejar de lado a otro tipo de deportes en la isla».