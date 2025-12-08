Condenada una funcionaria de la Agencia Tributaria por el cobro irregular de dietas

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

La Audiencia Nacional, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se ha pronunciado a favor del Estado, en el litigio emprendido contra una funcionaria de la Agencia Tributaria en Arrecife. La causa, el supuesto cobro indebido de 96 dietas, por las que ingresó la operaria la suma de 1.441,44 euros. La decisión es susceptible de casación ante el Tribunal Supremo.

En la sentencia fechada el 11 de noviembre en Madrid, con José Félix Martín Corredera como ponente, se deja sin efecto el pronunciamiento adoptado en 2023 por Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 3, donde se daba la razón a la trabajadora denunciada. Y se tiene en cuenta parte de la argumentación de la asalariada, al rebajarse la sanción impuesta de suspensión de funciones, que pasa de siete meses a tres meses.

El litigio parte de la denuncia de la parte estatal por la presunta tramitación irregular de 96 dietas, por actuaciones de la trabajadora fuera de las dependencias de la Agencia Tributaria en Arrecife, durante determinadas fechas de 2019, 2020 y 2021; cuando parece ser que hay constancia de que «la funcionaria realizó accesos informáticos desde su puesto de trabajo en la oficina, coincidiendo temporalmente con el tramo horario declarado como dieta», según figura en las argumentaciones de la sentencia.

En el pronunciamiento de la Audiencia Nacional no se hace expresa imposición de costas en ninguna de las instancias.