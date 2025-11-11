Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 12 de noviembre de 2025
Montaje para el Concierto en Vela de 2024. C7

Sin Concierto en Vela en Arrecife

Se adeuda aún el espectáculo en el Charco de San Ginés hecho en 2024

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

En noviembre ha venido siendo habitual la celebración del Concierto en Vela, en el Charco de San Ginés, con implicación de la Orquesta Clásica de Lanzarote. No será así este año, si bien con previsión de en el otoño de 2026 sí que se celebre el singular encuentro musical.

En principio, la cita de este año se había marcado para el 1 de noviembre. Y será probablemente en el primer fin de semana del undécimo cuando tenga lugar, si finalmente cobra forma el Concierto en Vela de 2026.

La edición de 2024 tuvo sobre 3.000 espectadores. Está aún pendiente el abono del espectáculo, según fuentes ligadas al mismo. La deuda, algo más de 200.000 euros. En la cita se contó con la participación de más de 40 músicos, con presencia añadida del tenor Gabriel Álvarez, la mezo Alba Cruz, el bajo Pau Armengol y la soprano Arantxa Cooper.

Desde el Consistorio se ha trasladado a la organización que se están ultimando los trámites para hacer efectivo el pago pendiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Cuándo y cómo pagar los impuestos en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 2026?
  2. 2 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  3. 3 Varios heridos tras impactar un coche contra un comercio en San Fernando
  4. 4 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
  5. 5 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  6. 6 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  7. 7 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  8. 8 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  9. 9 Las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 11 de noviembre
  10. 10 Crimen de Andrea Costa: ratifican la pena de 17 años de prisión a la banda del Adoptado por asesinato

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sin Concierto en Vela en Arrecife

Sin Concierto en Vela en Arrecife