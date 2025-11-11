Sin Concierto en Vela en Arrecife Se adeuda aún el espectáculo en el Charco de San Ginés hecho en 2024

José Ramón Sánchez López Arrecife Martes, 11 de noviembre 2025, 23:11

En noviembre ha venido siendo habitual la celebración del Concierto en Vela, en el Charco de San Ginés, con implicación de la Orquesta Clásica de Lanzarote. No será así este año, si bien con previsión de en el otoño de 2026 sí que se celebre el singular encuentro musical.

En principio, la cita de este año se había marcado para el 1 de noviembre. Y será probablemente en el primer fin de semana del undécimo cuando tenga lugar, si finalmente cobra forma el Concierto en Vela de 2026.

La edición de 2024 tuvo sobre 3.000 espectadores. Está aún pendiente el abono del espectáculo, según fuentes ligadas al mismo. La deuda, algo más de 200.000 euros. En la cita se contó con la participación de más de 40 músicos, con presencia añadida del tenor Gabriel Álvarez, la mezo Alba Cruz, el bajo Pau Armengol y la soprano Arantxa Cooper.

Desde el Consistorio se ha trasladado a la organización que se están ultimando los trámites para hacer efectivo el pago pendiente.