Compromiso oficial por la inclusividad

El Cabildo ha sido escenario este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, de la firma conjunta del Protocolo de Compromiso Institucional para una Lanzarote y La Graciosa Accesibles e Inclusivas. Se han comprometido la primera Corporación y los siete consistorios.

Debido a la trascendencia de la rúbrica, estuvieron presentes numerosos colectivos del Tercer Sector. Hay que remarcar que estas entidades adquieren voz propia en los procesos de planificación y evaluación de las acciones y proyectos a ejecutar bajo el paraguas del Protocolo.

El Protocolo de Compromiso Institucional para una Lanzarote y La Graciosa Accesibles e Inclusivas da continuidad a la Estrategia de Accesibilidad e Inclusión de la Discapacidad en Lanzarote y La Graciosa, aprobada en pleno en noviembre de 2024 y promovida por el Área de Bienestar Social e Inclusión. Dicha estrategia constituye una hoja de ruta insular con más de 100 medidas estructuradas en siete ejes, que abarcan desde la atención social y la educación hasta el turismo, el empleo, la participación ciudadana y la sensibilización.

Modelo insular

El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, destacó la importancia de «no trabajar cada uno de forma aislada», destacando que «Cabildo y ayuntamientos damos un paso decisivo para coordinar nuestras políticas públicas de accesibilidad y discapacidad», sin depender de impulsos puntuales, sino de un compromiso estable, coordinado y compartido entre todas las administraciones. «Lanzarote y La Graciosa avanzan hacia un modelo insular donde ninguna persona quede atrás, en la Isla de los Cuidados», dijo.

Además, Acuña subrayó que tanto la Estrategia aprobada en 2024 como el Protocolo refrendado con los ayuntamientos «nos permiten trabajar con una visión común, basada en la igualdad de oportunidades, la participación real y la construcción de entornos que respeten la dignidad y autonomía de todas las personas».

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha valorado el acuerdo como «un ejemplo de cooperación institucional que sigue situando a Lanzarote como referente en las apuestan por un desarrollo sostenible e inclusivo«.

Subvenciones, más de 1,27 millones de euros

En materia social, cabe añadir que este pasado lunes se aprobó en el Consejo de Gobierno del Cabildo el acuerdo por el que se aumenta hasta casi 1,27 millones de euros la partida para subvenciones a entidades del Tercer Sector.

La convocatoria subvenciona proyectos de intervención en áreas clave como Infancia, juventud y familia, Igualdad y lucha contra la violencia de género, Diversidad, Adicciones, Discapacidad y dependencia, Inclusión social y sinhogarismo, Inmigración, y Proyectos comunitarios y de apoyo a necesidades básicas.

La ampliación aprobada será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, conforme a la normativa vigente.