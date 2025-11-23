Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Huéspedes en un complejo de Costa Teguise. C7
Lanzarote

Los complejos turísticos ingresaron 88,6 millones de euros en octubre

El año se cerrará con récord

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Teguise

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

El pasado octubre fue el mejor décimo mes del año de siempre para los hoteles y negocios extrahoteleros a nivel de ingresos. En conjunto sumaron 88,6 millones de euros, mejorando con creces el registro de octubre de 2024, cifrado en 84,9 millones.

Los hoteles sumaron más de 69,9 millones de euros, según cuentas dadas a conocer por el Centro de Datos del Cabildo; mientras que apartamentos y similares, con viviendas turísticas al margen, concretaron un valor de más de 18,2 millones de euros.

Los ingresos fueron obtenidos por 195 establecimientos, con más de 64.000 plazas en servicio, que sirvieron para concretar sobre 1,5 millones de pernoctaciones, valor parejo al significado en los meses precedentes.

Entre enero y octubre consta un balance global de 841 millones de euros; con lo que hay muchas opciones de cerrar el año con cifra récord por arriba de la cota de 1.000 millones de euros.

Por otro lado, las viviendas turísticas, según consta también en el Centro de Datos del Cabildo, en el pasado mes fueron capaces de sumar 19,1 millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  3. 3 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Ulises Díaz
  4. 4 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  5. 5 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  6. 6 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  7. 7 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  8. 8 Preguntas y respuestas sobre vivienda vacacional
  9. 9 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  10. 10 La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los complejos turísticos ingresaron 88,6 millones de euros en octubre

Los complejos turísticos ingresaron 88,6 millones de euros en octubre