Los complejos turísticos ingresaron 88,6 millones de euros en octubre

José Ramón Sánchez López Teguise Domingo, 23 de noviembre 2025

El pasado octubre fue el mejor décimo mes del año de siempre para los hoteles y negocios extrahoteleros a nivel de ingresos. En conjunto sumaron 88,6 millones de euros, mejorando con creces el registro de octubre de 2024, cifrado en 84,9 millones.

Los hoteles sumaron más de 69,9 millones de euros, según cuentas dadas a conocer por el Centro de Datos del Cabildo; mientras que apartamentos y similares, con viviendas turísticas al margen, concretaron un valor de más de 18,2 millones de euros.

Los ingresos fueron obtenidos por 195 establecimientos, con más de 64.000 plazas en servicio, que sirvieron para concretar sobre 1,5 millones de pernoctaciones, valor parejo al significado en los meses precedentes.

Entre enero y octubre consta un balance global de 841 millones de euros; con lo que hay muchas opciones de cerrar el año con cifra récord por arriba de la cota de 1.000 millones de euros.

Por otro lado, las viviendas turísticas, según consta también en el Centro de Datos del Cabildo, en el pasado mes fueron capaces de sumar 19,1 millones de euros.

