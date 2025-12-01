Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Instalaciones sanitarias en San Bartolomé. C7

Climatización para el Centro de Salud de San Bartolomé

Las mejoras, dotadas con un millón de euros, en 2026

San Bartolomé

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:14

En 2026 se ejecutarán obras destinadas a que el Centro de Salud de San Bartolomé por fin disponga de aire acondicionado. La actuación se adjudicó en fechas recientes, con una dotación de un millón de euros, dio a entender días atrás Esther Monzón, consejera regional de Sanidad, en un encuentro en el Parlamento de Canarias.

Las obras consistirán en la reforma integral de las instalaciones eléctricas, estando incluida la puesta de un sistema de climatización. Se permitirá adaptar el edificio a la normativa en vigor, para que sea eficiente a nivel energético.

«Se trata de un centro de 1990, en buen estado de conservación, pero que carece de sistema de climatización, cuya instalación conlleva la modificación integral de las instalaciones eléctricas en baja tensión», explicó la consejera.

Por otro lado, Monzón dejó en el aire la fecha de concreción de las nuevas dependencias médicas de Playa Honda. El proyecto arquitectónico redactado en 2022 tiene que modificarse para incorporar las instalaciones al solar cedido por el Ayuntamiento de San Bartolomé y al plan funcional.

