Presentación hecha en el Islote de Fermina. COBER LANZAROTE
Lanzarote

Cine dedicado al mar y limpiezas costeras

Los pases se darán en Los Jameos del Agua, en el marco del International Ocean Film Tour Volúmen 11

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:35

Comenta

El Auditorio de Los Jameos del Agua acoge este fin de semana, viernes y sábado, 19.00 horas, los pases de cinco obras de cine englobadas en el International Ocean Film Tour Volúmen 11. Se esperan aforos completos.

El viernes habrá de mañana un pase para escolares. El sábado y el domingo, limpiezas costeras cerca de Órzola y en Arrecife.

El festival de los océanos líder en Europa recala en Lanzarote con su Volumen 11, que lleva el corto canario 'Nika el calderón tropical' de José Hernández y Felipe Ravina como cabeza de cartel de esta edición, que ya ha recorrido una veintena de ciudades en España y llegará más de 220 destinos de todo el continente. Además del corto canario, Jameos del Agua recibe a los cinco cortos seleccionados entre cientos de propuestas de todo el mundo: 'Trilogy New Wave'; 'Row of Life'; 'Kelp!'; '7 Beats per Minute'.

Se contará con diferentes invitados especiales. Entre ellos destaca el doctor Antonio García Allut, profesor en Antropología Social de la Universidad de A Coruña y socio fundador de la Fundación Lonxanet; Caylon La Mantia, directora del corto 'Kelp»!', José Hernández, CEO de la productora canaria MINSK y director del documental 'Nika el calderón tropical'; Felipe Ravina, protagonista y co-director del documental 'Nika el calderón tropical´; y Sergio Obrador, ganador del sorteo nacional del festival de un viaje a la isla para asistir al evento. 

Primer nivel

Este festival pionero de la productora canaria tiene sus cimientos en los ODS y a la sensibilización ciudadana, usando el audiovisual y la cultura como instrumento educativo por y para la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellos destaca el reto de lograr una educación de calidad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, la protección de la vida submarina y terrestre o la creación de alianzas, entre otros.

El certamen, original de Alemania de la productora Moving Adventures GmbH, es promovido y distribuido en España, Andorra y Portugal por Kinema Producciones SL con el patrocinio en España del Excmo. Cabildo de Lanzarote, a través de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, y la colaboración de Lanzarote Film Comission, los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote, ONGs como Sea Sheperd Global, Surfrider Foundation, Fundación Ambiente Europeo, Lanzarote Limpia Lanzarote y el Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca, entre otras.

