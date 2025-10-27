Cinco guaguas ayudarán a mejorar las líneas de la capital con Órzola y Tinajo Los nuevos vehículos, presentadas el pasado fin de semana, son fruto de una inversión controlada por el Cabildo de 1,4 millones de euros

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 27 de octubre 2025, 23:21

El pasado fin de semana fueron presentadas, en acto protocolario interno del Cabildo, las cinco nuevas guaguas eléctricas adquiridas para mejorar el transporte interurbano. En especial servirán las nuevas unidades para mejorar la operativa cotidiana de las líneas que unen a la capital insular con Tinajo y Haría, así como con Teguise. Además, está previsto que el material de estreno sea un elemento básico para mejorar la conectividad con el Hospital Doctor José Molina Orosa; según el consejero del ramo, Miguel Ángel Jiménez.

La operativa reforzada se adopta al tenerse en cuenta que son líneas «con un crecimiento sostenido de la demanda y picos de saturación en determinadas franjas horarias y fines de semana», advierte Jiménez. Además, se asume que varios de los vehículos que se han venido utilizando hasta la fecha precisan de renovación.

Las nuevas unidades han llegado a Lanzarote gracias a una inversión controlada por el Cabildo de 1,4 millones de euros. Se suma esta última compra, con fondos de la Unión Europa (UE), al esfuerzo de la primera Corporación en los últimos años para renovar y ampliar la flota de transporte público, alcanzando justo un decena de guaguas híbridas adquiridas entre 2024 y 2025, con una inversión en conjunto de 2,8 millones de euros.

Se aspira a tener una logística acorde a la demanda, que ha ido creciendo de modo muy notable durante esta década. El pasado año se alcanzó récord de viajeros con más de 7,66 millones de usuarios; esperándose para este año un nuevo tope, con un registro final de entre 8 a 9 millones de pasajeros. Para poner en dimensión los datos, en 2022 se completó el año con la presencia de 5,14 millones de viajeros. La intención es llegar a 80 unidades en circulación, con una antigüedad media de menos de un lustro.

Transporte más eficaz

«Estas nuevas guaguas suponen un importante avance en materia de sostenibilidad ya que seguimos apostando por un transporte público más moderno y eficiente, que contribuya a reducir emisiones, mejorar nuestra calidad del aire y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos y visitantes», según el presidente cabildicio, Oswaldo Betancort.

En versión de la vicepresidenta y responsable del Área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, «el Cabildo ha sabido aprovechar de forma eficiente los fondos europeos del PRTR para mejorar la calidad del transporte público; añadiendo que «esta inversión no sólo moderniza la flota, sino que garantiza un servicio más equitativo y sostenible para todos los municipios».

Con tecnología híbrida de bajas emisiones

Las cinco unidades adquiridas para su empleo durante el vigente otoño cuentan con tecnología híbrida de bajas emisiones e incorporan los sistemas más avanzados en materia de seguridad, sostenibilidad y accesibilidad. Destacan los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS), cámaras de marcha atrás, etilómetro para el conductor, mampara de protección y plataformas de gestión inteligente de flotas; se explicó en la presentación.