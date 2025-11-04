Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Momento del anuncio del fallo del jurado. C7

Chelo Sierra gana el certamen Ángel Guerra

El concurso que patrocina el Consistorio de Teguise ha llegado este año a su tercera edición

CANARIAS7

Teguise

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:27

Comenta

La extremeña Chelo Sierra, con 'La vida no vida de Elo L.', ha quedado como ña ganadora del certamen de novela corta Ángel Guerra, en su tercera edición.

El fallo del concurso, que patrocina el Consistorio de Teguise, permitirá a la autora editar 200 ejemplares e ingresar 3.000 euros como premio en metálico.

El jurado tomó la decisión tras el estudio de las propuestas presentadas en tiempo y forma, con el 15 de junio como fecha tope para el registro de los trabajos.

Con este certamen, el Ayuntamiento de Teguise reafirma su compromiso con la cultura, la literatura y la difusión del patrimonio histórico del municipio; impulsando espacios que conecten pasado y presente, vecinos y visitantes, en torno a la creación literaria.

Valoraciones

«La celebración de este certamen constituye una oportunidad para promover la literatura entre los vecinos y mantener vivo el legado de autores ilustres como Ángel Guerra, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso de convertir espacios emblemáticos, como el Molino de La Villa, en un espacio activo, destinado a la cultura, la participación ciudadana y el encuentro comunitario«, según Olivia Duque, alcaldesa.

Por su parte, Mar Boronat, concejala de Archivo y Bibliotecas, valora que «estamos muy orgullosos del alto nivel de los trabajos presentados y de poder reconocer el talento de autores como Chelo Sierra. Para el departamento de Archivo y Bibliotecas es fundamental fomentar la cultura y queremos agradecer la participación de todos los concursantes por su implicación y dedicación».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  3. 3 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  4. 4

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  6. 6 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  7. 7 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Chelo Sierra gana el certamen Ángel Guerra

Chelo Sierra gana el certamen Ángel Guerra