Chelo Sierra gana el certamen Ángel Guerra

La extremeña Chelo Sierra, con 'La vida no vida de Elo L.', ha quedado como ña ganadora del certamen de novela corta Ángel Guerra, en su tercera edición.

El fallo del concurso, que patrocina el Consistorio de Teguise, permitirá a la autora editar 200 ejemplares e ingresar 3.000 euros como premio en metálico.

El jurado tomó la decisión tras el estudio de las propuestas presentadas en tiempo y forma, con el 15 de junio como fecha tope para el registro de los trabajos.

Con este certamen, el Ayuntamiento de Teguise reafirma su compromiso con la cultura, la literatura y la difusión del patrimonio histórico del municipio; impulsando espacios que conecten pasado y presente, vecinos y visitantes, en torno a la creación literaria.

«La celebración de este certamen constituye una oportunidad para promover la literatura entre los vecinos y mantener vivo el legado de autores ilustres como Ángel Guerra, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso de convertir espacios emblemáticos, como el Molino de La Villa, en un espacio activo, destinado a la cultura, la participación ciudadana y el encuentro comunitario«, según Olivia Duque, alcaldesa.

Por su parte, Mar Boronat, concejala de Archivo y Bibliotecas, valora que «estamos muy orgullosos del alto nivel de los trabajos presentados y de poder reconocer el talento de autores como Chelo Sierra. Para el departamento de Archivo y Bibliotecas es fundamental fomentar la cultura y queremos agradecer la participación de todos los concursantes por su implicación y dedicación».

