CCOO reclama apoyo para los agentes portuarios de Arrecife Se ha contactado con altos responsables de Puertos del Estado, en el marco de la relación conflictiva con miembros de la Policía Local

José Ramón Sánchez López Arrecife Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:28

La relación tortuosa que se padece en Arrecife desde el pasado año entre Policía Portuaria y Policía Local ha alcanzado en este arranque de noviembre un nuevo capítulo, al tomar protagonismo Comisiones Obreras (CCOO). El sindicato se ha dirigido a altos responsables de Puertos del Estado, a bien de que tomen partido, al considerarse que se está presuntamente vulnerando la capacidad de trabajo de los agentes portuarios.

Las misivas se han registrado para que lleguen al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; y a la secretaria general, Clara La Calle López-Gay. En las mismas se sentencia que «vienen sufriendo reiterados conflictos e invasiones de competencias por parte de agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Arrecife, sin que hasta la fecha», se advierte, conste la toma de «medidas efectivas», en alusión a dirección y presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Se tiene en cuenta en el texto que si bien consta que se han mantenido contactos con varios responsables políticos del Consistorio, los mismos han acontecido «sin resultados concretos, ni medidas disciplinarias o jurídicas hasta el momento».

Como consecuencia, el personal portuario está realizando sus funciones laborales «en una situación de inseguridad jurídica y vulnerabilidad profesional que requiere de una actuación urgente y contundente, en línea con la gravedad de lo acontecido». Por ello se aspira a la implicación de las altas instancias, para «restablecer el principio de autoridad dentro del dominio público portuario del Puerto de Arrecife».

«Intromisión directa»

Se comenta en el documento que se han producido «multitud de incidentes graves documentados oficialmente», con explicaciones en consecuencia. Se alude al registro de tres tipos de conflictos. Uno vinculado con las multas frecuentes por el uso de las luces azules en los coches de patrulla, como CANARIAS7 ha dado cuenta; un segundo apartado ceñido a «controles paralelos de tráfico», dentro de dominio portuario; y un tercero relacionado con un caso de «desarme forzoso» durante un servicio de vigilancia, que fue denunciado ante la Policía Nacional, vivido en octubre.

Según la interpretación sindical, los hechos, «repetidos y documentados, constituyen una intromisión directa en las competencias propias de la Policía Portuaria», en aplicación de la normativa contenida «en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante».

Para CCOO, «se está dejando de cumplir por omisión», se concluye en la documentación registrada la tarde del 5 de noviembre.