Carrera en Arrecife contra la violencia de género La actividad tendrá lugar el sábado, a partir del mediodía

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:26

Arrecife acogerá el sábado venidero, a partir del mediodía, una nueva edición, la 13ª, de la carrera contra la violencia de género.

La inscripción, gratuita, se puede hacer a través de medios dispuestos por el Cabildo y por el Ayuntamiento. Vale el enlace https://sportmaniacs.com/c/xiii-carrera-contra-la-violencia-de-gnero-lanzarote-2025.

Las personas participantes llevarán camisetas propias de la cita. La salida se dará en el recinto ferial. Las personas inscritas podrán recoger los dorsales el viernes 21 de noviembre, en horario de 17.00 a 19.30 horas; y el mismo sábado 22 de noviembre, de 10.00 a 11.30 horas, en el parque Islas Canarias.

Cada participantes deberá completar un recorrido de 2,8 kilómetros.

Valoraciones

En la presentación, el consejero insular de Bienestar Social, Marci Acuña, aludió a la importancia de destacar en el calendario insular citas como esta, que recuerdan la persistencia de lacras como la violencia hacia las mujeres. «Sin duda, las y los deportistas participarán por una meta común, uniéndose para reclamar una vida libre de maltrato», subrayó.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife, Maite Corujo, destacó la relevancia de esta carrera para el municipio, pero también para el resto de Lanzarote. Corujo indicó que «con este evento pretendemos dar voz al silencio de la violencia de género».

Otras actividades

El Cabildo de Lanzarote desarrollará durante este mes de noviembre un amplio programa de acciones con motivo del 25N, reforzando su apuesta por la prevención y la sensibilización. Entre las iniciativas ha destacado una nueva edición de 'Teatro que cura', un proyecto que acerca a cientos de estudiantes a la reflexión sobre relaciones sanas y la prevención de la violencia de género.

La programación organizada por la Corporación insular ha incluido también la jornada de lucha canaria femenina 'Mujeres de arena y fuerza'; el monólogo-taller «Eso no es sexo», de Marina Marroquí, centrado en la educación sexual y la detección de violencia sexual en la adolescencia; así como la referida XIII Carrera Contra la Violencia de Género de Lanzarote. Todas ellas previas a la importante jornada que se vivirá también el 25 de noviembre.