Canaragua se postula para hacerse cargo del ciclo integral del agua

A comienzos de 2026 se sabrá qué pronunciamiento adopta el Consorcio Insular del Agua con respecto a Canal Gestión Lanzarote, tras la decisión de prescindir de sus servicios como responsable del ciclo integral del agua en los siete municipios de Lanzarote. Como alternativa se cuenta con Canaragua, entidad de reconocida solvencia.

Cabe la opción de que se opte por romper definitivamente el vínculo, en virtud de la asamblea de comienzos de abril. Y también cabe la posibilidad de que se opte por aceptar alguna propuesta de la filial de Canal de Isabel II, una vez que en octubre se aceptó dar un periodo de tres meses para que se valoraran propuestas. En cualquiera de los dos casos, se espera que haya un desenlace cerca del periodo de Semana Santa.

Valía demostrada

Las opciones de Canaragua pasan por tenerse en cuenta que es una entidad presente en Canarias desde 1990, con la particularidad en materia de excelencia de que se trata del primer operador del mercado privado y mixto del agua en Canarias. Según se destaca en la web de la entidad, en su haber cuenta con 283.000 clientes, quienes permiten alcanzar una factura agregada de 150 millones de euros, siendo para ello esencial gozar de una plantilla consolidada, con 800 personas.

Gestiona esta mercantil nada menos que 35 contratos relevantes, con actividad consolidada en todo el archipiélago, «dando servicio en todo o parte del ciclo integral del agua a más de 1,5 millones de habitantes de Canarias», tal y como se resalta en el apartado de la web de Canaragua donde se dan detalles objetivos sobre la valía de la empresa.

En medios locales lanzaroteños se recogen apuntes de la junta directiva de Canaragua, donde se sostiene y expone que «nuestro conocimiento del sector nos otorgan una comprensión profunda de las necesidades y retos de la concesión, y creemos que nuestra experiencia y capacidad técnica nos permitirían contribuir de forma decisiva a su mejora y a la satisfacción de los usuarios, en coherencia con los objetivos estratégicos del Consorcio», en alusión a a entidad participada por el Cabildo, en un 60%, y los siete consistorios, con el porcentaje restantes del 40%.

Condiciones

En cualquier de circunstancia, cabe tener en cuenta que el nuevo concesionario del ciclo integral del agua deberá invertir 35 millones de euros durante los primeros cinco años de presencia en Lanzarote, así como reducir las pérdidas de agua desalada hasta el 30% (en 2024 fue del 56,2%), según el acuerdo determinado en la asamblea del Consorcio a inicios del pasado mes, como CANARIAS7 recogió. Además, también se deberá cumplir con respecto a la subida de las tarifas, con revisiones anuales que deberán ceñirse al IPC más un punto y solamente en base a los costes variables y no a la totalidad de la factura, quedando también afectados los costes fijos.