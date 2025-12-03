Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Maite Corujo, con escolares en un campamento pasado. C7

Campamentos de navidad para escolares de Arrecife

Este jueves se abre el plazo de inscripción. Hay 180 plazas

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:22

Este jueves 4 de diciembre se abre el plazo para inscribir a escolares de la capital en los campamentos navideños que organiza el Consistorio, desde Bienestar Social, con Maite Corujo.

Se desarrollarán en tres colegios, como en convocatorias precedentes. Hasta el día 12 se admitirán registros, desde la web local. Hay 180 plazas.

Podrá formalizarse a través del código QR que aparecerá en los carteles informativos o mediante el siguiente enlace https://junglekidsclublz.com/wp-content/uploads/2025/06/INSCRIPCIA_N-CAMPAMENTOS-CONCILIADORES.pdf, según se ha dado traslado desde el Consistorio.

Hay justo 90 plazas reservadas para familias en situación de vulnerabilidad atendidas por Bienestar Social, mientras que las otras 90 estarán disponibles para cualquier familia empadronada en Arrecife que lo solicite. Además, se han previsto medidas para contar con plazas específicas para Atención a la Diversidad Funcional, priorizando a usuarios de Servicios Sociales. La inscripción tiene rango gratuito.

El proyecto está dirigido especialmente para menores de 3 a 12 años de edad. Para Maite Corujo, «cada año vemos cómo las familias confían en este recurso que no solo ofrece un espacio seguro y educativo para los menores, sino que también favorece una convivencia enriquecedora en plena época navideña. Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por políticas que cuidan a las personas y garantizan oportunidades reales de conciliación».

