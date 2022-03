El Cabildo toma medidas tras meses sin avanzar la futura residencia de mayores

El Cabildo ha iniciado medidas para que quede sin efecto el contrato de obra y explotación de la residencia sociosanitaria de Tahíche, debido a los continuos incumplimientos de la empresa adjudicataria del mismo, la UTE Residenza Sanitaria, avanzó en la mañana de este lunes la presidenta insular, María Dolores Corujo. Desde que se pusiera la primera piedra, a comienzos de mayo pasado, apenas se ha avanzado en la construcción del edificio, por problemas administrativos de la adjudicataria, sin visos de que haya opción de que a corto o medio plazo se pueda desbloquear la situación.

«Desde diciembre de 2020, fecha en la que el Ayuntamiento de Teguise otorgó la cooperación administrativa, la UTE adjudicataria podía comenzar las obras. Sin embargo, no sólo no dio comienzo a las mismas sino que se dirigió al Cabildo en abril del pasado año solicitando la cesión del contrato en favor de una tercera empresa», advirtió este lunes Corujo. «La solicitud de la UTE Residenza Sanitaria de ceder el contrato a un tercero da a entender que no tiene capacidad o interés para ejecutar la obra», en versión de la presidenta cabildicia.

Ante esa situación, «hemos barajado todas las posibilidades para aceptar la solicitud de cesión, pero la legislación en vigor es clara al respecto y la impide». La ley no permite ceder a un tercero una adjudicación en la que no se haya ejecutado previamente al menos el 20% de la obra, o haya transcurrido una quinta parte del plazo de la explotación.

La adjudicataria recibió una primera partida de 2 millones de euros, para comenzar los trabajos. Por parte del Cabildo se han hecho peticiones para justificar las inversiones, con suerte dispar. Por ello se ha tenido que dar trámite a dos expedientes sancionadores, que han derivado en acciones posteriores. Fue el 7 de marzo cuando la presidenta dirigió una providencia al Servicio de Contratación, mediante la cual solicitó la emisión del preceptivo informe sobre el estado de tramitación y posible resolución por incumplimiento del contratista de la Residencia sociosanitaria de los Calderones. «Los constantes incumplimientos de la UTE Residenza Sanitaria no nos dejan más salida que resolver el contrato y proceder a una nueva adjudicación», según Corujo.

La adjudicación se hizo por 18,9 millones de euros, con ayuda del Gobierno de Canarias al Cabildo. La entidad escogida, fruto de una licitación pública, se comprometía a construir el inmueble y a su gestión por tres décadas, como CANARIAS7 anticipó. El edificio, en varias alturas, deberá contar con 130 plazas residenciales y 50 más de día.