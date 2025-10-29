El Cabildo reserva 15 millones de euros para las carreteras en 2026

CANARIAS7 Tinajo Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:05 Comenta Compartir

El Cabildo destinará más de 15 millones de euros para el mantenimiento, mejora y conservación de carreteras en 202; se dijo en la mesa de seguimiento celebrada este miércoles en Tinajo, encabezada por el consejero Jacobo Medina, quien subrayó que «esta inversión sin precedentes es fruto de una planificación rigurosa y de la prioridad que el actual grupo de gobierno ha otorgado al Área de Obras Públicas como motor de transformación social y territorial».

El plan incluye la rehabilitación integral de tramos deteriorados, el refuerzo de firmes, la mejora de la señalización vertical y horizontal, la limpieza de márgenes, el drenaje y el acondicionamiento paisajístico de las carreteras. También prevé la ejecución de nuevos proyectos de alumbrado, glorietas y accesos.

«Estamos diseñando un plan integral que no solo repara, sino que transforma. Queremos una red de carreteras que conecte mejor, que sea más segura y que refleje la imagen de una isla moderna, cuidada y sostenible», dijo.

Actuaciones en favor de los ciclistas

Durante el encuentro se presentó, además, el proyecto Lanzarote Bike Experience, iniciativa estratégica que permitirá planificar y coordinar el desarrollo de los carriles para ciclistas en los siete municipios.

El proyecto establece un diagnóstico detallado de las infraestructuras ciclistas existentes y define las áreas donde se crearán nuevas vías a medio y largo plazo, conectando localidades interiores, zonas turísticas y espacios naturales.

Premios

Otro de los asuntos tratados fue la aprobación de las bases de los Premios Obras Públicas 2026, galardones que reconocerán el trabajo y la innovación de técnicos, instituciones y profesionales vinculados al ámbito de la ingeniería, la arquitectura y la gestión pública. Los premios, de carácter anual, destacarán las mejores prácticas en sostenibilidad, eficiencia y diseño de proyectos públicos, consolidando una cultura de reconocimiento y excelencia dentro del sector.

Por último, el consejero anunció que la siguiente mesa, la séptima del mandato en vigor, se celebrará en el municipio de Tías en el mes de febrero de 2026, continuando con el carácter itinerante de este foro de coordinación y cooperación. Estas mesas, recordó Medina, «no son meras reuniones, sino espacios de trabajo real, donde se escuchan las necesidades, se comparten recursos y se planifica el futuro de la isla desde la cercanía y el consenso».