El Cabildo reconfigura el arreglo de la cascada de César Manrique en Arrecife La licitación se hará en semanas, tras la colaboración suscrita con el Consistorio, para mejorar el Charco de San Ginés

José Ramón Sánchez López Arrecife Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:52 Comenta Compartir

La adecuación de la cascada que César Manrique diseñada para el Charco de San Ginés, en el Morro de la Elvira, se espera que pueda ser una realidad en 2026. Para ello, primeramente habrá que esperar a que prosperen los últimos trámites seguidos por Obras Públicas del Cabildo, con Jacobo Medina al comando. Se está en estos días a expensas de que el Consistorio de Arrecife facilite la cooperación interadministrativa.

El trámite es muy probable que pueda estar completado antes de que acabe el año, según el alcalde capitalino, Yonathan de León. Y cumplido este requisito, por la primera Corporación ya será viable licitar nuevamente la actuación, tras varios intentos infructuosos en los últimos años.

Con la licitación se volverá casi al mismo punto que hubo a comienzos de año, que se zanjó con un acuerdo con Hormiconsa, mediante un procedimiento negociado, para la concreción de los trabajos. Este trámite, no obstante, acabó finalmente en nada, a causa de que Intervención se opuso a la acción, en fechas recientes. Con ello, Obras Públicas quedó en la obligación de replantear aspectos del proyecto, en aras de ajustar el apartado económico.

La base central de la iniciativa se mantiene. De este modo, se sigue aspirando a un plan de trabajo que deberá servir para la elevación del agua hasta el borde superior del Morro de la Elvira, en las proximidades del barrio del Lomo, en uno de los espacios más emblemáticos de Arrecife. El líquido se dejará caer en lámina libre entre las rocas del talud existente. Se contempla, asimismo, la presencia de dos bombas de recepción, con la opción de que finalmente haya una nada más.

Esta cascada fue finalizada con posterioridad al fallecimiento del artista, que hubo que lamentar a final de septiembre de 1992; y estuvo en servicio durante muy poco tiempo, como CANARIAS7 llegó a dar cuenta, puesto que ciertos errores del diseño técnico y la falta de mantenimiento condujeron al abandono de la infraestructura.

Fue en el pasado mandato cuando el Cabildo adjudicó por 10.230 euros la redacción del proyecto de la cascada en el Charco de San Ginés, en el Morro de La Elvira. Más en concreto, a comienzos de 2021, como colofón a una estrategia desarrollada en 2020.

Parque José Ramírez Cerdá

También para 2026 va a quedar la reforma del parque José Ramírez Cerdá, con financiación del Consistorio. Todavía se está a expensas de culminar trámites con Costas, con la presencia de dos espacios diferenciados, en versión del alcalde. Cabe recordar que fue en el otoño de 2023 cuando se presentó la documentación. El proyecto se prevé millonario.