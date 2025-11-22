El Cabildo prevé 17,12 millones de euros para el contrato marco de espectáculos Está ya habilitada la licitación, con vistas a la firma de cuatro acuerdos, para un periodo de dos años. Cabrá la opción de establecer prórrogas

En la primavera de 2026 es muy probable que puedan estar adjudicados los diversos servicios necesarios, a través de cuatro lotes, para que salgan adelante espectáculos de todo tipo en los siete municipios, con patrocinio teórico del Cabildo. Por de pronto, de manera oficial se ha dado ya a conocer la licitación, por un montante a priori de 17,12 millones de euros, contando la parte impositiva, para un periodo de dos años.

El primero de los lotes tiene que ver con iluminación y sonido, con un presupuesto para este particular cifrado en 2,14 millones de euros. En caso de acuerdo, la entidad adjudicataria podrá extender el acuerdo, al caber la opción de una prórroga por dos años de añadido al par inicial; aspecto que se contempla igualmente para los lotes restantes.

El segundo de los lotes tiene relación con el montaje de equipamientos audiovisuales, con un montante económico de inicio, siempre a expensas de que luego realmente exista dotación monetaria efectiva, por un valor de 2,14 millones de euros, como acontece con el primer apartado.

El tercero de los lotes está ceñido en exclusiva a las infraestructuras a tener en cuenta para la realización de los espectáculos y similares. Dada la importancia de este concepto, se ha marcado por los técnicos la posibilidad de contar con un desembolso de 6,42 millones de euros.

Y en lo que respecta al cuarto de los lotes, dirigido a garantizar la producción de eventos, también se aporta una visión generosa de la consideración financiera, al marcarse un teórico desembolso de 6,42 millones de euros, según constan en las bases de la licitación de reciente publicación en medios oficiales.

Puede valer para fuera

La ejecución del contrato tendrá lugar «principalmente se desarrollo tanto en la isla de Lanzarote como en la isla de La Graciosa». No obstante, eventualmente se podrán ejecutar ó realizar servicios en el resto del territorio nacional ó excepcionalmente en territorio internacional, si bien para ello «deberá existir en dicho expediente de contratación, un informe justificativo».

En conjunto, las empresas que sean escogidas deberán cubrir un mínimo de eventos de rango menor y otro mínimo de citas de tipo mediano; así como un mínimo, además, de eventos grandes. En todos los conceptos, aportando infraestructuras y personal.

Se ha establecido el 15 de diciembre como fecha tope para el registro de propuestas en tiempo y forma; en aras de permitirse la apertura de los sobres justo en la víspera de Nochebuena. A partir de entonces empezará un proceso de valoración,