Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cabildo de Lanzarote. C7

El Cabildo prevé 17,12 millones de euros para el contrato marco de espectáculos

Está ya habilitada la licitación, con vistas a la firma de cuatro acuerdos, para un periodo de dos años. Cabrá la opción de establecer prórrogas

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:13

Comenta

En la primavera de 2026 es muy probable que puedan estar adjudicados los diversos servicios necesarios, a través de cuatro lotes, para que salgan adelante espectáculos de todo tipo en los siete municipios, con patrocinio teórico del Cabildo. Por de pronto, de manera oficial se ha dado ya a conocer la licitación, por un montante a priori de 17,12 millones de euros, contando la parte impositiva, para un periodo de dos años.

El primero de los lotes tiene que ver con iluminación y sonido, con un presupuesto para este particular cifrado en 2,14 millones de euros. En caso de acuerdo, la entidad adjudicataria podrá extender el acuerdo, al caber la opción de una prórroga por dos años de añadido al par inicial; aspecto que se contempla igualmente para los lotes restantes.

El segundo de los lotes tiene relación con el montaje de equipamientos audiovisuales, con un montante económico de inicio, siempre a expensas de que luego realmente exista dotación monetaria efectiva, por un valor de 2,14 millones de euros, como acontece con el primer apartado.

El tercero de los lotes está ceñido en exclusiva a las infraestructuras a tener en cuenta para la realización de los espectáculos y similares. Dada la importancia de este concepto, se ha marcado por los técnicos la posibilidad de contar con un desembolso de 6,42 millones de euros.

Y en lo que respecta al cuarto de los lotes, dirigido a garantizar la producción de eventos, también se aporta una visión generosa de la consideración financiera, al marcarse un teórico desembolso de 6,42 millones de euros, según constan en las bases de la licitación de reciente publicación en medios oficiales.

Puede valer para fuera

La ejecución del contrato tendrá lugar «principalmente se desarrollo tanto en la isla de Lanzarote como en la isla de La Graciosa». No obstante, eventualmente se podrán ejecutar ó realizar servicios en el resto del territorio nacional ó excepcionalmente en territorio internacional, si bien para ello «deberá existir en dicho expediente de contratación, un informe justificativo».

En conjunto, las empresas que sean escogidas deberán cubrir un mínimo de eventos de rango menor y otro mínimo de citas de tipo mediano; así como un mínimo, además, de eventos grandes. En todos los conceptos, aportando infraestructuras y personal.

Se ha establecido el 15 de diciembre como fecha tope para el registro de propuestas en tiempo y forma; en aras de permitirse la apertura de los sobres justo en la víspera de Nochebuena. A partir de entonces empezará un proceso de valoración,

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  2. 2 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  3. 3 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  4. 4 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  5. 5 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  6. 6 Tranquilos, aquí está el líder
  7. 7 La Colonial de Fontanales: historia, pasión y esfuerzo en torno a una tabla de quesos
  8. 8 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»
  9. 9 A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria busca su anillo verde

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Cabildo prevé 17,12 millones de euros para el contrato marco de espectáculos

El Cabildo prevé 17,12 millones de euros para el contrato marco de espectáculos