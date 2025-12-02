No del Cabildo al cerco industrial de túnidos

CANARIAS7 Arrecife Martes, 2 de diciembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

El Cabildo de Lanzarote ha dado a conocer este martes un comunicado para dejar en claro su «rotundo rechazo al proyecto piloto impulsado por la Unión Europea, a petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que pretende evaluar las condiciones para introducir la pesca con cerco industrial de túnidos en el caladero de Canarias».

Para la primera Corporación, esta iniciativa, aprobada recientemente en la 29ª Reunión Ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) celebrada en Sevilla, «supone una amenaza directa para la sostenibilidad del medio marino y para el futuro de la pesca artesanal en el archipiélago».

La institución recuerda que tanto la pesca de cerco industrial como el arrastre están prohibidos en el caladero nacional de Canarias debido a su demostrado impacto sobre los recursos y la biodiversidad marina. Autorizar un proyecto experimental de estas características abriría la puerta a una futura implantación de métodos intensivos incompatibles con la fragilidad del ecosistema canario y con el modelo pesquero que históricamente ha sostenido a las islas.

«Un riesgo inaceptable»

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, señala que este proyecto «supone un riesgo inaceptable para la sostenibilidad de nuestros mares y para un modelo de pesca que ha demostrado ser respetuoso, equilibrado y beneficioso para nuestras comunidades costeras». Betancort subraya que no se puede convertir a Canarias «en un laboratorio para ensayar técnicas de pesca industrial que ya sabemos que generan impactos graves en la biodiversidad». Añade que la defensa del mar como fuente de vida, identidad y economía local «pasa por preservar las prácticas tradicionales y selectivas, entre ellas la pesca de 'un hombre, un anzuelo', que garantiza la captura responsable y el respeto al entorno».

El consejero de Pesca del Cabildo, Samuel Martín, coincide en que la propuesta «pone en serio peligro el equilibrio del caladero canario y amenaza la supervivencia de un sector que ha trabajado de manera sostenible durante generaciones». Martín insiste en que la pesca artesanal «es el corazón de nuestras comunidades» y advierte de que la introducción del cerco industrial o la cría intensiva de túnidos «situaría en desventaja a quienes han respetado siempre los ciclos naturales y han apostado por prácticas selectivas y de bajo impacto».

Participación institucional

Asimismo, el Cabildo de Lanzarote alerta sobre el impacto que ya están generando en el Atlántico medio los dispositivos agregadores de peces (FADs o DAF) asociados a la pesca de cerco industrial, muchos de ellos situados al sur de Canarias. Estos sistemas alteran las rutas naturales de migración de las distintas especies de túnidos, concentran de manera artificial los cardúmenes y favorecen una sobreexplotación localizada, en detrimento de la flota artesanal que faena con técnicas selectivas y respetuosas con el entorno. «Frente a un modelo que 'caza' el recurso allí donde se le logra acumular de forma artificial, la pesca canaria de 'un hombre, un anzuelo' representa una apuesta clara por la responsabilidad con la especie y la sostenibilidad del ecosistema marino», se argumenta.

El Cabildo de Lanzarote reclama al Gobierno de España que refuerce su compromiso con la protección del caladero canario y con la promoción de políticas de pesca verdaderamente sostenibles, alejadas de cualquier intento de introducir artes industriales que comprometan la biodiversidad de las aguas del archipiélago. Asimismo, exige que se garantice la participación de las instituciones insulares y del propio sector pesquero en cualquier proceso de decisión que afecte a los recursos marinos de Canarias.