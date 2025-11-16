El Cabildo ayuda a 122 agricultores

CANARIAS7 Teguise Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

El Cabildo aprobó días atrás la resolución final sobre subvenciones destinadas a sufragar los gastos de explotaciones agrícolas, correspondientes a 2025. Se cuenta con 249.200 euros.

La iniciativa permitirá apoyar la actividad de 122 beneficiarios, entre agricultores profesionales y aficionados, que han cumplido con los requisitos fijados en las bases reguladoras.

Para poder procederse al abono de las subvenciones, las personas beneficiarias deberán justificar la ayuda, conforme a lo establecido en las bases reguladoras de la convocatoria, dentro del plazo fijado entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026; o antes, si la actividad subvencionada hubiera finalizado.cubrir gastos de las explotaciones.