El Cabildo avala la legalidad del autocovid en el recinto ferial

Arrecife Martes, 1 febrero 2022, 10:07

El autocovid que desde octubre de 2020 opera en el recinto ferial de Arrecife, para pruebas de detección de casos de coronavirus en el conjunto de la población insular, tiene todo el respaldo legal para su normal funcionamiento, según ha declarado este martes la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo. En consecuencua, seguirá operando en el emplazamiento cedido al Servicio Canario de Salud (SCS), a pesar de advertencia de la alcaldesa, Ástrid Pérez, con vistas a que se desmantele, para con ello dejar espacio para actos del carnaval.

A pesar de la evolución favorable que registra la sexta ola de la pandemia en estos momentos en la isla, la presidenta del Cabildo ha sido tajante este martes al decir que «tenemos las autorizaciones municipales correspondientes, y si el Ayuntamiento quiere revocarlas, que a nadie le quepa duda que el Cabildo las recurrirá».

Confiando en que no haya que llegar a posturas extremas, Corujo ha reclamado este martes «mesura y sentido de la responsabilidad a la alcaldesa de la ciudad, ya que no podemos pasar de los aplausos unánimes al personal sanitario al desalojo del autocovid de Arrecife, sin estar completamente seguras de que hemos doblegado a la pandemia». A ello ha añadido que «apelo al buen juicio de Astrid Pérez, para que no lleve a la contienda electoral la salud pública de la población; creo que tiene espacio suficiente para la disputa electoral sin necesidad de poner en juego la salud y la vida de las personas».

Para la máxima mandataria insular cabe la posibilidad de negociar algunas postura para compatibilizar el autocovid con la actividad festiva. «El carnaval puede y debe celebrarse, pero supeditándolo a que consigamos vencer a la covid-19, y, sobre todo, estando seguras de que no se produzcan nuevos rebrotes que pongan en riesgo los límites de nuestro sistema hospitalario y del propio personal sanitario, que está extenuado», en versión de Corujo.