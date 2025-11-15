Caballos de Jason deCayres Taylor en El Reducto, decidirá Costas El Cabildo ha presentado la documentación, tras haberse descartado el Castillo de San Gabriel. Se cumplen seis años de las retirada de la esculturas

José Ramón Sánchez López Arrecife Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

El gobierno insular que preside Oswaldo Betancort sigue con la estrategia encaminada a que los caballos de Jason deCayres Taylor tengan de nuevo presencia en Arrecife. La opción con más posibilidades en la actualidad es la playa de El Reducto, en una zona próxima a la Punta del Camello. Para que así sea, hace falta que se dé el beneplácito por parte de Costas.

Para que la iniciativa prospere, en las últimas semanas se ha entregado diversa documentación, donde se ha incluido cartografía. Las esculturas se quiere que queden cerca de la zona que el pasado verano sirvió para dar cabida al gran escenario montado por las fiestas de San Ginés.

El emplazamiento se ha tenido en cuenta tras haberse tenido que descartar la instalación junto al Castillo de San Gabriel, a causa de que Patrimonio del Cabildo dio traslado oficial de su negativa a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), la entidad encargada de dar acomodo a los cuatro caballos, tal y como CANARIAS7 dio cuenta. El pronunciamiento contrario se fundamentó en que quedaría afectado el entorno de un edificio histórico con declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

También ha quedado descartado el Islote de Fermina. E igualmente se ha dejado de lado la opción de retomar la presencia de los caballos junto al Castillo de San José. De este último lugar Fue en el otoño de hace seis años atrás, más en concreto el 21 de noviembre de 2019, cuando se procedió a la retirada, por decisión del gobierno insular de aquellas fechas, encabezado por María Dolores Corujo. Se alegó para ello que los elementos no casaban con la impronta de César Manrique y que eran una réplica de la creación que se instaló en Londres.

Están en una nave

Los elementos fueron trasladados a Playa Honda, a dependencias de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, donde todavía se guardan; a expensas de ver qué solución se les puede dar.

Los caballos fueron colocados en aguas capitalinas en septiembre de 2016, en tiempos en que el Cabildo estaba presidido por Pedro San Ginés. 'La marea creciente', nombre del conjunto, lució especialmente durante las bajamares, puesto que en periodos de pleamar quedaban los elementos escondidos bajo el agua en su mayor parte. Y era así a pesar de las dimensiones de las cuatro obras, con una altura de 2,7 metros. Cada escultura cuenta con un peso de cerca de 8 toneladas.

De Jason deCayres Taylor cabe añadir que es el autor de las creaciones de las esculturas que componen el museo submarino en las proximidades de Playa Blanca, a una profundidad de más de una decena de metros. Se estrenó en enero de 2017, con polémica.