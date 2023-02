Busca recuperar sus pertenencias y alquilar una nueva vivienda

Yamile Rivera lleva meses viviendo en condiciones precarias, en casas de personas conocidas. Es debido a que fue desahuciada del inmueble de la calle Vicente Guerra en Arrecife que había alquilado en 2015, donde aún quedan enseres de su propiedad. Busca ayuda para recuperar sus pertenencias y para alquilar una vivienda, con garantías de pago, donde poder vivir.

En la casa que consideraba su hogar quedan, haciendo memoria rápida, «lavadora, estufa y microondas». Los electrodomésticos los usa el actual inquilino, que se niega a cerrar un trato.

En 2015 Yamile Rivera firmó el contrato de alquiler con Svastikrt, mercantil capitalina que hace tiempo que apenas tiene actividad. Al poco tuvo la inquilina problemas para saber a quién pagar y cómo; pues la titularidad pasó a Divarian Propiedad, entidad con la que acabó rubricando un acuerdo, ratificado en sede judicial, por el que a cambio de pagar 8.400 euros, a 100 euros por mes, conservaba el derecho a permanecer en el inmueble.

Por diferentes circunstancias, no obstante, no hubo ocasión de tener regularidad en los abonos, produciéndose el desalojo sin estar presente. Por ello no hubo siquiera ocasión de evitar que quedaran dentro las pertenencias.

Cobrando una renta oficial mínima, con un grado de minusvalía reconocido del 79%, Yamile Rivera tiene garantías para hacer frente a un alquiler, si logra antes reunir para la fianza. Apela a que «no tengo adónde ir».