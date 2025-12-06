Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Taller donde se elaboran los buches artificiales, en suelo peninsular. CBL

Buches artificiales para la parranda marinera, en 2026

Se ha empezado el proceso de fabricación de las réplicas

CANARIAS7

Arrecife

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:16

Comenta

El proyecto impulsado desde Lanzarote para proteger y asegurar el futuro de la parranda marinera Los Buches de Arrecife avanza hacia su fase final; tras haberse completado la etapa piloto de investigación, pruebas y definición técnica. El objetivo es producir facsímiles (réplicas de altísima fidelidad) que permitan que la tradición siga viva. La producción de los buches artificiales se está realizando en Madrid con Factum Arte y Factum Foundation, entidades de prestigio.

La iniciativa, concebida y promovida por el artista, gestor cultural e investigador David Machado, cuenta con el respaldo de la Presidencia del Cabildo; con financiación compartida por los Centros de Arte, Cultura y Turismo y la Sociedad de Promoción Exterior Turismo Lanzarote.

Interviene la artista Irene Gaumé, formada en Bellas Artes en Amberes y especialista en modelado 3D en el equipo de Factum. Y colaboran, igualmente, Otto Lowe, vinculado a los procesos de fotogrametría y captura tridimensional; y Sol Costales Doulton; con dirección de Adam Lowe. Con su respaldo se aspira a que a lo largo de 2026 esté listo el proceso que deberá culminar con 35 buches para usos festivos, cada uno de ellos con una longitud próxima a tres cuartos de metro.

El proyecto «nos sitúa en el mapa como sociedad pionera en la utilización de la tecnología para salvaguardar una de las manifestaciones más importantes de las Islas Canarias», según Juan Antonio Machado, presidente de Los Buches.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  2. 2 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  3. 3 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  4. 4 Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo
  5. 5 Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria
  6. 6 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  7. 7 Lluvia de premios en Canarias: el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional reparte el primer y segundo premio por las islas
  8. 8 La viñeta de Morgan de este sábado 6 de diciembre
  9. 9 No sólo calima: la Aemet anuncia heladas en Canarias durante el puente de diciembre
  10. 10 ¿Existe edadismo en las guías, protocolos o planes clínicos del SCS? Sanidad lo estudia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Buches artificiales para la parranda marinera, en 2026

Buches artificiales para la parranda marinera, en 2026