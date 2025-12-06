Buches artificiales para la parranda marinera, en 2026 Se ha empezado el proceso de fabricación de las réplicas

El proyecto impulsado desde Lanzarote para proteger y asegurar el futuro de la parranda marinera Los Buches de Arrecife avanza hacia su fase final; tras haberse completado la etapa piloto de investigación, pruebas y definición técnica. El objetivo es producir facsímiles (réplicas de altísima fidelidad) que permitan que la tradición siga viva. La producción de los buches artificiales se está realizando en Madrid con Factum Arte y Factum Foundation, entidades de prestigio.

La iniciativa, concebida y promovida por el artista, gestor cultural e investigador David Machado, cuenta con el respaldo de la Presidencia del Cabildo; con financiación compartida por los Centros de Arte, Cultura y Turismo y la Sociedad de Promoción Exterior Turismo Lanzarote.

Interviene la artista Irene Gaumé, formada en Bellas Artes en Amberes y especialista en modelado 3D en el equipo de Factum. Y colaboran, igualmente, Otto Lowe, vinculado a los procesos de fotogrametría y captura tridimensional; y Sol Costales Doulton; con dirección de Adam Lowe. Con su respaldo se aspira a que a lo largo de 2026 esté listo el proceso que deberá culminar con 35 buches para usos festivos, cada uno de ellos con una longitud próxima a tres cuartos de metro.

El proyecto «nos sitúa en el mapa como sociedad pionera en la utilización de la tecnología para salvaguardar una de las manifestaciones más importantes de las Islas Canarias», según Juan Antonio Machado, presidente de Los Buches.