'Black Week Tías 2025', plazo abierto La campaña está ideada para favorecer al comercio local en la segunda mitad de noviembre

CANARIAS7 Tías Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Tías ha abierto el plazo de inscripción para participar en la campaña 'Black Week Tías 2025', iniciativa destinada a dinamizar el comercio local y fomentar las compras durante la segunda quincena de noviembre.

Hasta el día 13 estará disponible el plazo para la inscripción de los negocios, según se ha dado a conocer en nota informativa local. Conviene escribiri al correo mkt.digitalimpact@gmail.com.

Podrán participar todos los establecimientos abiertos al público con domicilio en el municipio, sin tener en cuenta su actividad o tamaño.

Premios

La campaña se desarrollará del 17 al 30 de noviembre, coincidiendo con el conocido periodo de descuentos del Black Friday. Durante esos días, las personas consumidoras que realicen compras mínimas de 10 euros en los establecimientos adheridos podrán participar en el sorteo de seis vales-regalo, de 100 euros cada uno, a canjear en los propios comercios participantes.

El sorteo se celebrará de forma digital y aleatoria, y los nombres de las personas ganadoras se publicarán el 1 de diciembre de 2025 en las redes sociales oficiales de Comercio Tías. Posteriormente, la concejalía organizará un acto público de entrega de premios.