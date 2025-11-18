Betancort presume del gobierno «más resolutivo» en los últimos años Este martes se puso en marcha el debate del estado de Lanzarote y La Graciosa, con segunda cita el miércoles

El Cabildo acogió este martes la primera parte del pleno dedicado a valorar el estado de Lanzarote y La Graciosa, que resultó maratoniana y que tendrá este miércoles el desenlace. Destacó la intervención del presidente, Oswaldo Betancort, de más de tres horas. En síntesis, dijo que el pacto de gobierno en vigor, CC-PP, «ha protagonizado los dos años y medio más resolutivos en los últimos tiempos».

En la densa y prolija intervención, que tuvo réplicas críticas de los diferentes portavoces de la oposición, el presidente en especial hizo defensa de las inversiones en materia social, tomando de ejemplo la residencia de mayores que se edifica en Tahíche; y de las acciones seguidas para mejorar el ciclo del agua, con inversiones en marcha o programadas por un valor próximo a 65 millones de euros, valoró.

Además, Betancort defendió las estrategias seguidas para renovar el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), con medidas para la salvaguarda especial del 60% del suelo; e hizo especial incidencia en las medidas adoptadas para potenciar las acciones encaminadas a contar con turismo de mayor capacidad de gasto cotidiano en el territorio.

Igualmente fue de interés en el discurso presidencial los apartados ceñidos a fomentar la creación de puestos de trabajo, hacer valer la sanidad pública y mejorar la calidad del transporte.

En la segunda jornada se valorarán y votarán propuestas de las diversas fuerzas del plenario.

Sin Corujo

Cabe precisar que en la sesión plenaria no se pudo contar con María Dolores Corujo, cabeza de lista del PSOE, por tener compromiso en el Congreso de los Diputados. La circunstancia fue criticada por los socialistas, al entenderse que se escogió de modo malicioso de las fechas por parte del presidente, para evitar así la confrontación. Se dijo que se podía haber mantenido el debate en el fin de semana o en la primera semana de diciembre.