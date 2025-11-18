Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Marcos Bergaz. C7

Bergaz (PSOE) pide las viviendas programadas

En el Parlamento se hizo alusión a proyecto pendientes en Playa Blanca y Arrecife

Arrecife

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:15

Marcos Bergaz, del PSOE, instó este martes al Gobierno de Canarias, en el Parlamento, a que se actúe para que sea hagan reales las propuestas programadas para hacer 136 viviendas de protecciones oficial en Playa Blanca. Y lo propio reclamó en relación a la segunda fase de Arrecife, con 201 inmuebles.

«Toca acelerar estas inversiones», dijo el parlamentario, en mensaje dirigido a Pablo Rodríguez, consejero regional de la materia aludida.

Bergaz recordó que el anterior Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, planificó la construcción de 400 viviendas públicas para Lanzarote dentro del Plan Canario de Vivienda, consensuado para el periodo 2020-2025, «después de lustros sin que se planificara ni atendiera el problema de la vivienda en nuestra isla».

«Consecuencia de dicho Plan son las 201 viviendas que se están construyendo en el barrio de Maneje, Arrecife, pero también otros proyectos que siguen a la espera como las 136 viviendas con suelo disponible en Playa Blanca; la segunda fase de 200 viviendas en Maneje o las 46 previstas en la calle Triana de la capital, en un solar cedido por el Cabildo de Lanzarote en época de la presidenta María Dolores Corujo», enumeró el diputado, también concejal en Teguise.

