Belén gigante en Yaiza, empieza el montaje Tendrá mayor tamaño el nacimiento de este año que el hecho en años previos

José Ramón Sánchez López Yaiza Martes, 21 de octubre 2025, 23:16 Comenta Compartir

Yaiza, junto al Ayuntamiento, contará en semanas con el mayor belén al aire libre de la isla; con un superficie de 400 metros cuadrados, con lo que será de mayor tamaño que en años previos.

Ya está en marcha el montaje, con patrocinio municipal, con la implicación de los operarios Orlando Caraballo, Pancho Ortiz y Aridane Cabrera.

Contendrá réplicas de espacios y edificios singulares de la geografía insular, principalmente sureños. Tendrá agua en abundancia.

Su inauguración se baraja que sea entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, coincidiendo con el encendido oficial del alumbrado festivo en el suelo sureño.

Se mantendrá hasta bien avanzado el mes de enero. Como en fechas navideñas precedentes, las monedas que tiren los visitantes al montaje se entregarán a entidades que ejecutan labores de ayuda humanitaria.