Bandera roja colocada de nuevo este martes en El Reducto. C7

Baño prohibido de nuevo en El Reducto

Arrecife mantendrá la decisión hasta que se den medidas correctoras por Canal Gestión y Consorcio Insular del Agua

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

Tras decidirse el viernes pasado que estaba apta la playa de El Reducto para el baño, tras la prohibición del 14 de octubre por un vertido; este martes se ha prohibido de nuevo el baño.

El Ayuntamiento de Arrecife mantendrá la medida hasta que Consorcio Insular del Agua y Canal Gestión «garanticen las medidas correctoras».

La decisión municipal se fundamenta en un informe trasladado por Salud Pública, según nota municipal; en la que la concejala de Playas y Medio Ambiente, Davinia Déniz, pide «celeridad y responsabilidad» en las respuestas, «para evitar estos vertidos que afectan al litoral de la capital por existir en ese lugar un aliviadero del sistema de la red de saneamiento«.

Cabe recordar que los vertidos fecales en El Reducto, que tiene en riesgo mantener la bandera azul, han venido siendo relativamente habituales en los últimos meses. El alcalde, Yonathan de León, ha pedido por ello que se tomen medidas, como ha dado cuenta CANARIAS7.

