Banderas para bañistas con daltonismo en Puerto del Carmen Las cuatro playas principales de Tías lucen el nuevo material desde este martes

CANARIAS7 Tías Martes, 28 de octubre 2025, 14:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Tías, a través de la Concejalía de Playas, izó este martes pasado las banderas en las cuatro playas más relevantes de Puerto del Carmen (Playa Grande, Playa Chica, Matagorda y Pocillos), con pictogramas diseñados específicamente para que las personas con daltonismo puedan identificar el estado del mar.

El daltonismo es una alteración visual que afecta a la percepción de los colores, estimándose que alrededor del 8% de los hombres y el 0,5% de las mujeres presentan algún tipo de deficiencia en la visión cromática, lo que puede dificultar la identificación de señales basadas exclusivamente en colores, se dijo en la presentación, con presencia del alcalde, José Juan Cruz Saavedra; y el titular de Playas, Christopher Notario.

Novedad en Lanzarote

«Con esta medida damos un paso más hacia unas playas accesibles para todos», según se estableció en la previa al izado de la primera de las banderas inclusivas.

«Son pequeños pasos que damos hacia la inclusión, pues estas banderas con signos, frente a las banderas comunes, permitirán a las personas daltónicas distinguir fácilmente las condiciones del agua y otras advertencias en la zona de baño», dio cuenta el alcalde.

«Este tipo de proyectos nos acercan a un modelo turístico más inclusivo y responsable, en el que todos los visitantes y residentes se sientan bienvenidos y atendidos», añadió el edil de Playas.

La iniciativa es pionera en suelo lanzaroteño.

Temas

sociedad

Playas

salud

Lanzarote

Tías