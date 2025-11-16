Asfaltado en Costa Teguise, Guatiza y Tahíche; por casi 2,3 millones de euros La firma de los contratos entre Lanzagrava y Ayuntamiento de Teguise se prevé que se ejecute antes de acabar el año. Se mejorarán 41 calles

Los trámites seguidos por el Consistorio de Teguise desde el verano pasado, con vistas a mejorar el firme de calles concurridas de Costa Teguise, Tahíche y Guatiza, están en fase final. Se ha decidido que los dos lotes licitados sean para Lanzagrava, con un desembolso en conjunto por debajo de 2,3 millones de euros. En días se harán definitivas las adjudicaciones, a bien de firmar los contratos antes de fin de año.

En consecuencia, será viable ejecutar los trabajos durante la primera mitad de 2026, según fuentes municipales. Para ambos lotes cabe recordar que se ha fijado un plazo tope de tres meses.

Una vez hechas las obras, «los vehículos y usuarios circularán de manera segura, ágil y eficaz», según se justifica en las bases.

La elección de la entidad escogida que se hará cargo de los dos lotes obedece a que es la que mejor valoración cosechó, según los técnicos, de entre las tres propuestas sumadas en tiempo y forma.

En Costa Teguise, en especial se actuará en la avenida de Las Palmeras, como CANARIAS7 ya dio cuenta. Además, en la propuesta elaborada por los técnicos locales se contemplan acciones en las calles El Ficus, La Rosa, Las Tabaibas, Las Yucas, Los Crotos, Los Helechos, Los Pinos, Los Veroles y Panamá. En todos estos trazados abundan los baches y se nota el desgaste del firme, por antigüedad y uso habitual.

En Tahíche, con una problemática en los trazados similar a la de Costa Teguise, se actuará en las calles Alcorcón, Albéniz, Azorín, Benjamín Franklin, Blasco Ibáñez, Cánovas del Castillo, Darwin, Escalante, Espronceda, Fuenmayor, Gabriel García Márquez, García Lorca, Garibaldi, Goya y José Francés; junto con Juan de Flandes, Rafael Alberti, Mateo Alemán, Tirso de Molina, Tomás Salvador, Velázquez y Zurbarán.

Y en lo que se refiere a Guatiza se ejecutarán mejoras en las calles Barbusano, Faya, Jazmín, Jesús María Betancor, Princesa Guayarmina, Tajasnoyo, Tanausú, Vicente Guerra y Ramírez Cerdá.

Soo, Mozaga y otros pagos

Por otro lado, en situación similar de tramitación a los dos lotes señalados se encuentran los trámites de cara a que se puedan hacer mejoras en diferentes trazados de Tao, Tomaren, Tiagua, Mozaga, Muñique y Soo. Para esta iniciativa se han decantado los técnicos por la propuesta presentada por la mercantil local Hermanos Tavío Santana, por ser la que mejor condición económica ofrece de las cuatros recibidas. Se abonarán sobre 1,4 millones de euros por las faenas fijadas.

En conjunto se actuará en 21 calles, contando las seis localidades incluidas en el plan, también a comienzos del año venidero.