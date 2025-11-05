Arreglo del muelle de Caleta de Sebo, sin propuestas

José Ramón Sánchez López Teguise Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

A la segunda tampoco ha podido ser la vencida, a pesar de que por parte de Puertos Canarios se efectuó una revisión al alza. En consecuencia, habrá que esperar a que en una tercera intentona pueda contarse, finalmente, con alguna entidad interesada en asumir las necesarias obras de mejora de la explanada del muelle de Caleta de Sebo, principal punto de conexión marítima de La Graciosa con el resto de Canarias.

Como ya aconteciera entre la pasada primavera y comienzos del verano, en la segunda intentona otra vez ha habido que dejar desierta la convocatoria, tras haberse certificado que no se sumaron propuestas en el plazo establecido, con vencimiento estipulado para el 23 de septiembre. Para esta convocatoria se había consignado por el organismo dependiente del Gobierno de Canarias un desembolso de algo más de un millón de euros.

Como consecuencia, se deberá seguir operando con la configuración actual que presenta el puerto de Caleta de Sebo, que data de finales del siglo pasado, «con lo que muchas de sus instalaciones requieren de la consiguiente renovación», según se hizo constar en las bases. Hay abundancia de desniveles, «ocasionando numerosos tropiezos y caídas» entre los usuarios del recinto.

Pueden dar fe de las carencias una buena parte de los más de 400.000 viajeros que pasaron por el muelle graciosero durante los primeros ocho meses del año. Más del 90% de los usuarios tuvieron relación con las compañías navieras que de manera regular conectan a Caleta de Sebo con Órzola; mientras que el porcentaje restante se sumó a la estadística a través de las excursiones por el Archipiélago Chinijo, según cuentas recogidas por el Centro de Datos del Cabildo.

En la mesa de contratación dispuesta por Puertos Canarios se decidió «proceder la apertura de nuevo expediente de contratación atendiendo al mantenimiento de la necesidad que fundamenta la contratación», según se ha dado a conocer oficialmente. Y es de suponer que se hará con una nueva revisión económica.

Paneles fotovoltaicos

En paralelo, cabe añadir que está en activo un proceso de cara a facultar la instalación de paneles fotovoltaicos en el muelle graciosero, con un presupuesto de salida de casi 218.800 euros. En caso de que la iniciativa resulte provechosa, la instalación debería cobrar forma durante la primera mitad del próximo año. La actuación es parte de un plan en varios recintos canarios, estando también afectado el muelle de Playa Blanca, contándose para el recinto sureño con un presupuesto muy próximo a 112.500 euros.