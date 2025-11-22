Arreglar la casa del derrumbe mortal de 2009, sin suerte

José Ramón Sánchez López Arrecife Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

El Consistorio de Arrecife deberá replantear la estrategia con respecto a la rehabilitación del inmueble del 40 de la calle Timbayba, donde a final de julio de 2009 falleció Juan Luis García Díaz, al desplomarse el techo mientras dormía. Obedece a que ha quedado desierto el concurso habilitado en octubre pasado.

A priori habrá que hacer ajustes en el presupuesto, cifrado de salida en poco más de 200.000 euros, estando incluida en la partida la adecuación del 34 de Timbayba, inmueble también en riesgo de venirse abajo, lo que obligó al desalojo de sus moradores.

La vivienda del caso fatal, cuando sea recuperada finalmente recuperada, podrá ser disfrutada por algún familiar directo de Juan Luis García Díaz. No será su madre, Candelaria, quien falleció en agosto sin poder regresar al hogar, como CANARIAS7 contó.

La propuesta a nivel técnico en el número 40 de Timbayba deberá consistir en el derribo de la edificación, para alzar una nueva infraestructura. Para concretar el grueso de los trabajos se ha establecido un plazo de al menos una decena de meses.

Temas

Arrecife

Obras

Infraestructuras