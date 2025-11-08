Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Arrecife, Teguise, Tías y Yaiza hacen subir el paro

Noviembre comenzó con 6.930 demandantes de ocupación

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:31

Octubre se completó con 6.930 profesionales en situación de desempleo en Lanzarote, con repunte de 166 casos en relación a septiembre. El incremento se debió a los malos números alcanzados en Arrecife, en especial; así como en Teguise, Tías y Yaiza.

En la capital el paro fue a más en 153 casos, para un total de 3.487 demandantes. En Teguise subió en 8 casos, para una suma de 817 profesionales en paro; en Tías subió en 12 casos, para un total de 732; y en Yaiza creció en 13 casos, para un global de 558.

En cuanto a los tres ámbitos restantes, en San Bartolomé no hubo variación, siguiéndose así con 821 demandantes; en Haría hubo una recorte del paro de 6 casos, para sumarse 247; y en Tinajo el recorte fue de 14 casos, para un completo de 268 demandantes de un puesto laboral.

La estadística oficial señala que continúa siendo mayor el paro femenino que el masculino.

En octubre, por otro lado, se firmaron 5.178 contratos, entre temporales y fijos, con Arrecife a la cabeza y Haría como el contrapunto. Es un registro menor al del décimo mes del pasado año.

