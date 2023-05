Arrecife reclama los fondos para las viviendas de Titerroy

CANARIAS7 Arrecife Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, ha requerido al Gobierno de Canarias que remita el convenio firmado para poder formalizar la concesión de la subvención para la rehabilitación de las viviendas de Titerroy.

«Desde que llegué a la alcaldía en 2019 me comprometí a ayudar a estos vecinos y no he cesado en mi empeño para que el Gobierno de Canarias cumpla con su comprimo y colabore en la rehabilitación de las viviendas», manifestó este pasado lunes la regidora, quien va a optar a la reelección.

En versión local, el Ayuntamiento firmó y envió el convenio en marzo, con vistas a que el Ejecutivo «confiriera y concediera para este fin una subvención directa», por un valor de 349.877,56 euros. Además, las autoridades municipales están a expensas de que cobren forma las reuniones perdidas a los responsables regionales de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.